États-Unis : Ghislaine Maxwell refuse de répondre aux questions du Congrès

Ghislaine Maxwell, associée à Jeffrey Epstein, a choisi de ne pas répondre aux interrogations qui lui étaient posées lors d’une séance tenue lundi 9 février, a indiqué le président républicain de la commission concernée, James Comer.

La décision a été annoncée à l’issue d’une brève audition à huis clos. Selon Comer, Maxwell s’est prévalue du droit constitutionnel de ne pas s’auto-incriminer, ce qui a conduit au refus de fournir des réponses aux membres de la commission.

Le président de la commission a ajouté que l’avocat de Maxwell avait précisé qu’elle envisagerait de témoigner uniquement si elle bénéficiait d’une grâce présidentielle de la part de Donald Trump.

Le droit de garder le silence

Le Cinquième amendement de la Constitution américaine protège une personne contre l’obligation de fournir des éléments qui pourraient être utilisés contre elle-même lors d’une procédure pénale. Invoquer cette disposition permet donc à un témoin ou à un accusé d’éviter de répondre à des questions susceptibles de l’incriminer, une option fréquemment utilisée dans des enquêtes sensibles ou à fort enjeu médiatique.

