États-Unis : Floyd Mayweather Jr annonce son retour professionnel sur les rings

Floyd Mayweather Jr., figure emblématique de la boxe américaine, a fait savoir vendredi 20 février qu’il envisage de reprendre la compétition au niveau professionnel. L’annonce est parvenue via un communiqué transmis au nom de l’ancien champion par l’agence CSI Sports et la plate-forme FIGHT SPORTS.

Dans ce document, Mayweather affirme qu’il se sent encore capable de viser de nouveaux jalons dans sa carrière pugilistique, laissant entendre qu’il n’exclut pas un retour sur le ring des professionnels après plusieurs années d’arrêt.

Pour rappel, l’Américain, qui compte à son palmarès de nombreux titres mondiaux dans les catégories super-plume et super-welter, avait mis un terme à sa carrière professionnelle en 2017, invaincu après 50 combats.

Le boxeur s’apprête à fêter son 49e anniversaire le mardi 24 février 2026. L’automne dernier, en septembre 2025, il avait déjà annoncé une rencontre d’exhibition prévue au printemps 2026 face à une autre icône du noble art, Mike Tyson.

Exhibition prévue et incertitudes autour d’un véritable retour

Les promoteurs n’ont pas encore communiqué la date précise ni le lieu de cette exhibition contre Tyson, et il reste à voir si ce rendez-vous — annoncé comme une exhibition — préfigure une réapparition durable de Mayweather dans les combats professionnels.