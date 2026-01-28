États-Unis et Burkina Faso en pourparlers pour étendre leur coopération numérique

Le Burkina Faso et les États-Unis ont annoncé, le 21 janvier 2026, le renforcement de leur coopération dans le domaine numérique, avec la mise en place d’un vaste programme de formation destiné aux jeunes sur la digitalisation et l’intelligence artificielle (IA), qui se déroulera notamment à Ouagadougou, Bobo‑Dioulasso et Koudougou.

La rencontre a opposé la ministre de la Transition numérique, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabane, et l’ambassadrice des États‑Unis au Burkina Faso, Joann M. Lockard. Les échanges ont porté sur les axes de partenariat privilégiés pour 2026, en insistant sur la montée en compétences des acteurs locaux et l’accompagnement des initiatives technologiques burkinabè.

L’ambassadrice Joann M. Lockard a souligné l’implication d’entreprises américaines dans la vie numérique du pays en 2025, citant notamment leur rôle de sponsors lors de la 20e édition de la Semaine du numérique au Burkina Faso. Elle a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre un soutien technique et financier axé sur le renforcement des capacités dans le secteur des technologies de l’information.

Un programme de formation axé sur l’emploi et les compétences en IA

Parmi les annonces officielles figurent des sessions de formation intensive destinées aux jeunes, articulées autour de la digitalisation des services et des technologies d’intelligence artificielle. Les modules prévus viseront l’acquisition de compétences opérationnelles — développement logiciel, data science, cybersécurité élémentaire et intégration d’outils d’IA — ainsi que des ateliers pratiques pour favoriser l’employabilité.

Le dispositif se déroulera dans plusieurs centres urbains du pays afin de toucher des publics variés : étudiants, jeunes diplômés et jeunes professionnels souhaitant se reconvertir ou approfondir leurs compétences techniques. Les formations associeront intervenants locaux et experts internationaux, avec des sessions théoriques et des travaux pratiques axés sur des cas concrets d’utilisation de l’IA dans l’administration, l’agriculture et les services.

La ministre Dr Zerbo/Sabane a accueilli favorablement ces initiatives, insistant sur la nécessité d’une coopération internationale qui respecte les priorités nationales et contribue à la souveraineté numérique du Burkina Faso. Les autorités ministérielles ont aussi évoqué des mécanismes de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact des formations sur l’insertion professionnelle et la création d’activités numériques.

Sur le volet institutionnel, les discussions ont porté sur des pistes de partenariat public‑privé pour la mise à disposition d’infrastructures et d’outils pédagogiques, ainsi que sur le renforcement des capacités des formateurs locaux. Des échanges techniques sont programmés pour définir le calendrier détaillé des sessions, les critères de sélection des bénéficiaires et les partenariats avec les acteurs du secteur privé et associatif