États-Unis : Donald Trump confirme des attaques contre l’EI au Nigeria

Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des combattants de l’État islamique (EI) dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé jeudi 25 décembre le président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Il a justifié ces opérations en dénonçant des attaques contre des chrétiens dans la région. Le gouvernement nigérian a confirmé des frappes « de précision » menées dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec Washington.

Donald Trump a précisé que les frappes avaient été « nombreuses » et meurtrières, et a promis de nouvelles interventions si l’EI continuait ses attaques. Selon lui, ces frappes sont la réponse à des violences « jamais vues depuis des années, voire des siècles ». Le Pentagone a indiqué que plusieurs combattants avaient été tués dans l’État de Sokoto, à la demande des autorités nigérianes.

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a salué la coopération d’Abuja, qui inclut partage de renseignements et coordination stratégique. Il s’agit de la première intervention militaire américaine au Nigeria sous la présidence de Donald Trump.

Pour rappel, Washington avait commencé dès novembre des vols de reconnaissance sur le territoire nigérian pour préparer ces frappes. Si les autorités américaines dénoncent une « menace existentielle » pour les chrétiens, le gouvernement nigérian rappelle que les violences touchent aussi bien les musulmans que les chrétiens et rejette l’idée d’un ciblage religieux.

Le Nigeria, divisé entre un sud majoritairement chrétien et un nord majoritairement musulman, est régulièrement le théâtre de conflits meurtriers impliquant des groupes armés.