États-Unis : Donald Trump change de ministre de la Sécurité intérieure

C’est via un message publié jeudi sur sa plateforme Truth Social que le président Donald Trump a annoncé le départ de Kristi Noem de son poste à la tête du ministère de la Sécurité intérieure.

La responsable, jusqu’ici considérée comme l’une des figures actives de la politique d’expulsions menée par l’administration, voit ses fonctions modifiées par la Maison-Blanche.

Selon l’annonce présidentielle, Mme Noem se verra confier une mission d’émissaire spéciale pour l’Amérique latine ; son successeur au ministère sera le sénateur républicain Markwayne Mullin, qui devrait entrer en fonction à partir du 31 mars.

D’après plusieurs titres de presse, cette décision interviendrait après des auditions parlementaires au cours desquelles Kristi Noem a été contestée au sujet de l’attribution d’un important marché public, situation qui aurait influencé le choix du président.

Remaniement et enjeux

Ce réaménagement traduit un remaniement des responsabilités au sein de l’administration et place Mme Noem sur un dossier régional précis, tandis que l’arrivée de M. Mullin à la tête de la Sécurité intérieure marque un changement de cap au sommet du département.