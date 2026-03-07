États-Unis : Au moins quatre morts après plusieurs tornades dans le Michigan

Le vendredi 6 mars 2026, des tornades ont traversé plusieurs secteurs du Michigan, dans le nord des États-Unis, faisant au moins quatre victimes et provoquant plus d’une dizaine de blessés, selon les premiers bilans communiqués par les autorités et les médias américains.

Dans le comté de Cass, situé à l’extrémité sud-ouest de l’État, le shérif a confirmé le décès d’une personne et a fait état de «plusieurs blessés» sur place, alors que les équipes locales s’efforcent d’accéder aux zones touchées.

Près d’Union City, une autre tornade a été liée à un bilan plus lourd : trois morts et douze blessés, d’après des informations relayées par la station locale WTVB citant le shérif de la région.

Face à la situation, la gouverneure Gretchen Whitmer a activé dans la soirée du vendredi 6 mars 2026 un centre d’opérations d’urgence afin de coordonner les secours et d’organiser la réponse des services d’intervention dans le sud-ouest de l’État.

Interventions et évaluation des dégâts

Sur le terrain, les services d’urgence et les autorités locales poursuivent l’évaluation des destructions et l’assistance aux personnes affectées, tandis que les routes et certains quartiers restent sous surveillance en raison des risques résiduels liés aux intempéries.