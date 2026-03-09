Ester Expósito, l’actrice espagnole qui fait grand bruit à Paris

Paris accueillait, du 4 au 10 mars, la Fashion Week Automne/Hiver 2026-2027, un rendez-vous international qui a coïncidé avec le deuxième Grand Dîner du Louvre organisé le 3 mars à la pyramide du musée. Cet événement caritatif, placé sous le signe de la mode et du patrimoine, a attiré de nombreuses personnalités internationales et mis en lumière la présence remarquée de l’actrice espagnole Ester Expósito.

Le Grand Dîner du Louvre, dont l’objectif est de soutenir le financement et la préservation du musée, a réuni une concentration de personnalités du cinéma, de la musique et de la mode. Parmi les invités figurent notamment Laeticia Hallyday, Catherine Deneuve, Aya Nakamura, Diane Kruger, Camille Cottin et Marina Foïs, selon les images et comptes rendus de la soirée.

Sur le tapis et devant les objectifs, Catherine Deneuve et Ester Expósito ont toutes deux attiré l’attention des photographes. Le rassemblement parisien s’inscrit dans la dynamique de la Fashion Week, qui concentre salons, défilés et soirées mondaines et sert souvent de tribune aux maisons de couture et aux personnalités associées.

Ester Expósito : trajectoire et impact médiatique

Née à Madrid, Ester Expósito est décrite comme une jeune actrice de 26 ans ayant débuté sa carrière sur les planches. Ses premières expériences théâtrales lui ont valu plusieurs distinctions d’interprétation avant qu’elle ne se tourne vers la télévision en 2017. Elle a enchaîné des rôles dans plusieurs téléfilms espagnols, cités dans les reportages, parmi lesquels figurent Derrière les barreaux, Veneno et Quelqu’un doit mourir.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, Ester Expósito s’est engagée dans le cinéma et a, à ce jour, participé à six films. La notoriété internationale de l’actrice s’est toutefois cristallisée avec la série Élite pour la plateforme Netflix : en 2018, elle a interprété le rôle de Carla Rosón Caleruega, présent dans les trois premières saisons, un personnage jugé emblématique par les médias et qui a considérablement augmenté sa visibilité.

Cette exposition a eu des retombées sur ses réseaux sociaux : après ses apparitions dans Élite, Ester Expósito a attiré « des dizaines de millions d’abonnés » sur Instagram, selon les comptes rendus de presse. Sa forte présence digitale a ensuite suscité l’intérêt de marques internationales, entraînant des collaborations commerciales.

À moins de 30 ans, l’actrice espagnole a d’ores et déjà prêté son image à des maisons de mode. Elle est notamment devenue l’égérie de la marque de chaussures Doble Victoria et a été nommée ambassadrice pour la marque de vêtements Ralph Lauren, précisent les sources qui couvrent sa carrière et ses engagements dans l’univers de la mode.