Espionnage : la Russie annonce l’expulsion d’un diplomate britannique
La Russie a annoncé, jeudi 15 janvier, l’expulsion d’un diplomate britannique qu’elle accuse d’appartenir aux « services secrets » du Royaume-Uni, mesure prise au moment de vives tensions entre Moscou et les pays occidentaux liées à la guerre en Ukraine. La chargée d’affaires britannique, Danae Dholakia, a été convoquée jeudi matin au ministère russe des Affaires étrangères afin d’être informée du « retrait de l’accréditation » d’un membre de l’ambassade, selon un communiqué du ministère, qui précise que le diplomate disposera de deux semaines pour quitter la Russie.
