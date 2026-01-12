La suite après la publicité
Espagne: Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa prend la relève

Au lendemain de sa défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-1), le Real Madrid a annoncé lundi 12 janvier la fin du mandat de Xabi Alonso à la tête de l’équipe première, d’un commun accord entre le club et l’entraîneur, après seulement huit mois sur le banc. Le club précise, dans un bref communiqué suivi d’un second, que l’ex-défenseur espagnol Álvaro Arbeloa — champion du monde 2010 aux côtés d’Alonso et jusqu’ici entraîneur de l’équipe réserve — prendra la succession sur le banc madrilène.

