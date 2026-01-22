Espagne: la catastrophe ferroviaire fait 45 morts après la découverte de deux corps, selon les secours

Deux nouveaux cadavres ont été retrouvés jeudi 22 janvier après-midi sur le site de la collision entre deux trains à grande vitesse survenue à Adamuz, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Les équipes de secours ont indiqué à l’AFP que ces dépouilles avaient été localisées à l’intérieur d’un wagon de l’Alvia, le train de la compagnie publique Renfe, percuté de plein fouet par un Iryo qui arrivait en face.

Deux corps découverts, le bilan porté à 45 morts

Selon un porte-parole cité par l’agence, il s’agit «en théorie» des deux corps qui faisaient encore défaut. Avec ces découvertes, le nombre de victimes recensées s’établit désormais à 45 personnes. Au total, 45 signalements de disparition ont été enregistrés auprès des autorités, ce qui laisse penser que le bilan définitif coïncidera avec ce nombre de décès.

Opérations de secours, identification et enquêtes

Sur place, les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies pendant plusieurs jours, mobilisant services d’urgence, équipes médico-légales et forces de l’ordre. Les autorités ont procédé au retrait des victimes et engagé les procédures d’identification, qui peuvent être longues et délicates en raison de l’état des carcasses et des traumatismes subis.

Les premiers éléments disponibles indiquent que le train Iryo s’est déporté sur la voie opposée et a percuté l’Alvia. Les enquêteurs ont ouvert des investigations pour déterminer les circonstances exactes de l’accident : examen des boîtes noires, relevés techniques, audition des témoins et analyses de la maintenance des infrastructures et du matériel roulant. Les autorités compétentes, dont la garde civile et les services d’inspection des chemins de fer, sont impliquées dans ces diligences.

Renfe et Iryo ont été cités dans les premières communications institutionnelles, et les compagnies coopèrent avec les autorités pour l’identification des victimes et l’établissement de la chronologie des événements. Les familles des victimes ont été informées et prises en charge par les dispositifs d’aide psychosociale mis en place par les services locaux.

Au plan administratif, des démarches judiciaires sont susceptibles d’être engagées si des négligences ou des fautes sont établies. La réalité d’une collision frontale entre deux trains à grande vitesse pose de nombreuses questions sur la gestion du trafic, les systèmes de signalisation et les procédures de sécurité.

Répercussions locales et portée internationale

Adamuz, petite commune de la province de Cordoue, a vu l’arrivée massive de secours et de journalistes depuis l’accident. L’onde de choc s’étend au-delà de l’Espagne : des pays entretenants des liens étroits avec l’Espagne, notamment en Afrique où existent d’importantes diasporas et échanges économiques, suivent l’évolution de la situation et s’inquiètent pour leurs ressortissants éventuels.

Les autorités locales et nationales ont annoncé un accompagnement des proches des victimes et un examen approfondi des procédures de sécurité ferroviaire. Pendant que l’enquête se poursuit, la découverte des deux derniers corps vient clore, sauf surprise, la liste des disparus et fixe provisoirement le bilan humain de cette tragédie à quarante-cinq morts.