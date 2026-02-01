Espagne : Carlos Alcaraz devient le plus jeune joueur à remporter les quatre Majeurs après son succès à l’Open d’Australie

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a remporté, ce dimanche à Melbourne, son premier Open d’Australie en battant le Serbe Novak Djokovic, tête de série n°4, sur le score de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. À 22 ans et 272 jours, l’Espagnol décroche son septième titre du Grand Chelem et devient le plus jeune joueur à avoir remporté au moins une fois chacun des quatre tournois majeurs.

La finale a débuté sous le signe du Serbe, qui a remporté facilement la première manche 6-2. Alcaraz a ensuite inversé la dynamique en s’imposant 6-2 dans le deuxième set, avant de creuser l’écart avec un troisième set conclu 6-3. La quatrième manche a été plus disputée, terminée par Alcaraz sur le fil, 7-5, scellant ainsi la rencontre en quatre manches.

Ce succès complète le palmarès en Grand Chelem d’Alcaraz, déjà victorieux à Roland-Garros à deux reprises (2023 et 2025), à Wimbledon en 2023 et 2024, et à l’US Open en 2022 et 2025. Par ce résultat, il s’inscrit dans l’histoire du tennis en devenant le plus jeune lauréat capable d’arborer un titre dans chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

Score, statistiques et portée du succès

La victoire d’Alcaraz intervient face à un Novak Djokovic, quadruple vainqueur à Melbourne, qui visait un 25e trophée majeur. Le match s’est caractérisé par un renversement de situation après la première manche et par la capacité du N.1 mondial à élever son niveau de jeu pour contrôler les échanges après le deuxième set.

Sur le plan chronologique, le parcours d’Alcaraz au sein des tournois du Grand Chelem montre une régularité élevée sur les surfaces variées: gazon à Wimbledon, terre battue à Roland-Garros et dur à l’US Open et à l’Open d’Australie. Ses titres répartis entre 2022 et 2025 témoignent d’une domination précoce et récurrente dans les tournois majeurs.

La finale de Melbourne oppose deux figures majeures du tennis contemporain: le jeune leader du classement mondial et le joueur serbe à la quête d’un nouveau record de titres en Grand Chelem. Le score final en quatre manches reflète la capacité d’Alcaraz à répondre après un départ difficile et à conclure les points décisifs dans les moments clés.

Au terme de la rencontre, Alcaraz a signé son premier succès à l’Open d’Australie et son septième titre majeur, et a en outre privé Djokovic d’un 25e titre du Grand Chelem.