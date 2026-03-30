Esclavage comme grave crime : voici les raisons de l’absence du Bénin lors du vote à l’ONU

Absent lors du vote d’une résolution historique des Nations unies qualifiant la traite transatlantique et l’esclavage de crime contre l’humanité, le Bénin clarifie sa position. Le ministre des Affaires étrangères assure qu’il s’agit d’un incident administratif, sans lien avec l’engagement du pays en faveur de cette cause.

Le gouvernement béninois est sorti de son silence après les interrogations suscitées par son absence lors du vote, le 25 mars 2026, à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Ce jour-là, une résolution importante reconnaissant la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage comme « crime d’une extrême gravité contre l’humanité » a été adoptée.

Alors que plusieurs pays africains ont pris part au vote, l’absence du Bénin a surpris, d’autant plus que le pays dirigé par Patrice Talon avait co-sponsorisé le texte. Face à la polémique, le ministre des Affaires étrangères, Shegun Adjadi Bakari, a apporté des explications. Première clarification, le Bénin n’a pas changé de position sur le fond. Le chef de la diplomatie insiste sur l’engagement du pays en faveur de cette résolution. « Je tiens à ce que vous sachiez que le Bénin en dehors d’avoir co-sponsorisé le texte, a exprimé sa volonté d’accorder un vote favorable à cette décision historique », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’absence de la délégation béninoise lors du vote s’explique par un problème interne. Il évoque « un dysfonctionnement administratif » survenu dans un contexte particulier. Le ministre reconnaît ne pas avoir été disponible à ce moment clé : « Je n’étais pas joignable sur quelques jours parce que, pris par un certains nombre d’occupations, notre Représentant permanent n’a pas pu prendre part au vote ». Ce dysfonctionnement est intervenu dans une période marquée par des enjeux politiques internes, notamment à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Une situation qui aurait perturbé la coordination entre le ministère et la représentation du Bénin auprès de l’ONU.

Toutefois, les autorités béninoises assurent avoir rapidement réagi. Dès que l’incident a été porté à la connaissance du ministre, des instructions ont été données pour corriger la situation par les voies diplomatiques prévues. Une notification officielle a ainsi été transmise afin d’inscrire la position favorable du Bénin dans les documents de l’ONU. Au-delà de cet épisode, le gouvernement rappelle que l’engagement du Bénin sur les questions mémorielles reste constant. Cotonou met en avant ses initiatives en faveur des afrodescendants, ainsi que la valorisation des sites historiques liés à la traite négrière, notamment à Ouidah.