Eric Dane : les dernières photos de l’acteur de 53 ans prises avant son décès

Eric Dane, l’acteur connu pour son rôle du “Dr Glamour” dans Grey’s Anatomy, est décédé le jeudi 19 février 2026 à l’âge de 53 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ont rapporté ses proches au magazine People. Entouré de sa femme, de ses enfants et d’amis proches, il s’était engagé publiquement pour la sensibilisation à cette maladie au cours de son dernier combat.

La famille d’Eric Dane a transmis un communiqué à People précisant que l’acteur est parti “après un courageux combat contre la SLA”. Le message souligne qu’il a passé ses derniers jours “entouré de ses chers amis, de sa femme dévouée et de ses deux magnifiques filles, Billie et Georgia, qui étaient le centre de son univers.”

Les proches ont aussi rappelé l’implication d’Eric Dane dans la sensibilisation et le soutien à la recherche sur la SLA, indiquant qu’il s’était investi “avec passion” pour faire avancer la cause et aider d’autres personnes confrontées à la même maladie. La famille a demandé le respect de sa vie privée pendant cette période.

Dernières apparitions publiques et contexte familial

Très discret depuis l’annonce de son diagnostic, Eric Dane avait été photographié pour la dernière fois en novembre 2025 à l’aéroport international de Los Angeles (LAX), selon Page Six. Sur ces clichés, il apparaissait installé dans un fauteuil roulant électrique et vêtu d’un t‑shirt blanc sous une chemise noire, assortis à un pantalon de survêtement gris et des baskets Adidas ; il portait également une écharpe noire.

Avant cette apparition à LAX, l’acteur avait été vu lors d’un dîner en famille en compagnie de son ex‑femme, Rebecca Gayheart, et de leur fille Georgia, événement rapporté comme l’un de ses rares moments publics depuis l’annonce de sa maladie. Les informations publiées indiquent que sa famille proche — sa femme actuelle, ses deux filles Billie et Georgia et des amis — l’a accompagné jusqu’à ses derniers instants.

Le communiqué cité par People précise également que la disparition d’Eric Dane intervient moins d’un an après l’annonce publique de sa maladie. Les proches ont mis en avant son attachement aux fans et sa reconnaissance pour le soutien reçu au cours de son combat.

La sclérose latérale amyotrophique, souvent appelée SLA, est nommée dans le communiqué comme la cause de son décès ; cette appellation est également connue sous les noms de maladie de Lou Gehrig ou de maladie de Charcot, termes repris par la famille et les médias relatant l’information.