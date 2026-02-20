Eric Dane est mort à 53 ans après un combat contre la SLA

Eric Dane, connu pour son rôle du Dr Mark Sloan dans Grey’s Anatomy, est décédé à 53 ans des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), a rapporté la presse américaine le 19 février 2026. Figure médiatique internationale depuis les années 2000, l’acteur laissait derrière lui une longue carrière à la télévision et au cinéma et une importante base de fans réagissant à l’annonce de son décès.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par la famille, citée par plusieurs médias américains. Dans un communiqué relayé par CBS, ses proches ont déclaré : “C’est le cœur lourd que nous annonçons qu’Eric Dane est décédé jeudi après‑midi, à l’issue d’un combat courageux contre la SLA.”

Eric Dane avait rendu publique sa lutte contre la maladie de Charcot en avril 2025, après avoir documenté la progression de son état. Il avait déjà évoqué antérieurement, en 2019, un autre combat de santé : la maladie de Crohn, qu’il avait affrontée depuis l’adolescence, marquée par des hospitalisations et des épisodes de douleur et de fatigue.

Un parcours d’acteur entre télévision et grand écran

Né à San Francisco en 1972, Eric Dane s’est imposé à l’écran par des rôles variés. Sa percée est intervenue notamment dans la série Charmed, avant qu’il ne devienne largement connu du grand public en rejoignant Grey’s Anatomy en 2006. Interprétant le chirurgien Mark Sloan jusqu’en 2012, il a contribué à plusieurs arcs marquants de la série, dont un épisode de crash d’avion resté dans la mémoire des téléspectateurs. Grey’s Anatomy, lancée en 2005 et portée par Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Grey, comptait plus de 450 épisodes jusqu’à la saison 22 en 2025.

Outre la télévision, Eric Dane a mené une carrière au cinéma et dans d’autres séries : il a tenu des rôles dans X‑Men, Valentine’s Day, et apparaissait comme antagoniste dans le dernier Bad Boys (2024). Il a également été commandant dans The Last Ship et a incarné Cal Jacobs dans Euphoria, illustrant une carrière ouverte à des registres très différents.

La révélation de son diagnostic de SLA en 2025 avait entraîné une attention médiatique accrue sur son état et sur la manière dont il documentait les effets de la maladie. Ses proches ont souligné le rôle central de la famille et le soutien des fans dans son combat. Les éléments communiqués publiquement précisent qu’il avait mené ce combat en s’appuyant sur cet entourage et en partageant certains aspects de sa lutte.

Les informations diffusées par la famille et reprises par la presse américaine constituent, à ce stade, l’essentiel des éléments disponibles sur la disparition de l’acteur.