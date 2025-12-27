Éric Chelle: « Cette CAN 2025 est meilleure que les championnats européens »

À la veille d’un match décisif face à la Tunisie, le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a encensé la Coupe d’Afrique des Nations, qu’il juge désormais supérieure aux compétitions européennes, tout en appelant à une meilleure structuration du football africain.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, n’a pas caché son enthousiasme pour la Coupe d’Afrique des Nations, qu’il estime aujourd’hui à un niveau supérieur à celui de nombreux championnats européens. Un discours fort tenu vendredi en conférence de presse, à la veille d’un match décisif pour les Super Eagles.

Ancien sélectionneur du Mali, le technicien franco-malien a insisté sur la nécessité pour le football africain de se construire une identité propre. « Nous devons croire en nous. Pour moi, cette CAN est meilleure que les championnats européens. C’est une compétition exceptionnelle », a-t-il affirmé, appelant dans le même temps à une formation accrue des entraîneurs africains afin d’atteindre les standards internationaux.

À lire aussi : CAN 2025: l’Ougandaise Shamirah Nabadda au sifflet de Bénin vs Botswana

Éric Chelle a également plaidé pour davantage de rigueur dans la gouvernance du football sur le continent, estimant que le potentiel africain mérite une gestion à la hauteur de ses talents. Sur le plan sportif, une victoire face à la Tunisie ce samedi permettrait au Nigeria de s’emparer de la tête de son groupe et de valider son billet pour la phase à élimination directe. Les Super Eagles miseront notamment sur Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Akor Adams. Lors de leur entrée en lice face à la Tanzanie, Semi Ajayi et Ademola Lookman avaient trouvé le chemin des filets, tandis qu’Osimhen s’était montré moins en réussite malgré plusieurs occasions franches.





