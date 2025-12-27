Éric Chelle: « Cette CAN 2025 est meilleure que les championnats européens »
À la veille d’un match décisif face à la Tunisie, le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a encensé la Coupe d’Afrique des Nations, qu’il juge désormais supérieure aux compétitions européennes, tout en appelant à une meilleure structuration du football africain.
Le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, n’a pas caché son enthousiasme pour la Coupe d’Afrique des Nations, qu’il estime aujourd’hui à un niveau supérieur à celui de nombreux championnats européens. Un discours fort tenu vendredi en conférence de presse, à la veille d’un match décisif pour les Super Eagles.
Ancien sélectionneur du Mali, le technicien franco-malien a insisté sur la nécessité pour le football africain de se construire une identité propre. « Nous devons croire en nous. Pour moi, cette CAN est meilleure que les championnats européens. C’est une compétition exceptionnelle », a-t-il affirmé, appelant dans le même temps à une formation accrue des entraîneurs africains afin d’atteindre les standards internationaux.
Éric Chelle a également plaidé pour davantage de rigueur dans la gouvernance du football sur le continent, estimant que le potentiel africain mérite une gestion à la hauteur de ses talents. Sur le plan sportif, une victoire face à la Tunisie ce samedi permettrait au Nigeria de s’emparer de la tête de son groupe et de valider son billet pour la phase à élimination directe. Les Super Eagles miseront notamment sur Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze et Akor Adams. Lors de leur entrée en lice face à la Tanzanie, Semi Ajayi et Ademola Lookman avaient trouvé le chemin des filets, tandis qu’Osimhen s’était montré moins en réussite malgré plusieurs occasions franches.
