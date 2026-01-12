La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Épargne des ménages français au plus haut en 2025

Le patrimoine financier des Français en capacité d’épargner a atteint un niveau inédit à la fin juin, s’élevant à 6 477,6 milliards d’euros, selon la Banque de France. Majoritairement investi en assurance‑vie, une part de ces avoirs est également déposée sur des comptes courants. Cette somme est près de deux fois supérieure à la dette publique et plus de trois fois supérieure à la capitalisation boursière totale des entreprises du CAC 40, rappelle l’AFP. Sur dix ans, le patrimoine financier des ménages épargnants a augmenté de plus de 50 %, selon la Banque de France, qui publie ces chiffres chaque trimestre.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
110 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
12:57 Elections Générales 2026 au Bénin : Quand les urnes se vident, la politique s’explique
12:42 En Brève : Épargne des ménages français au plus haut en 2025
12:57 Quand les urnes se vident, la politique s’explique
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant