Épargne des ménages français au plus haut en 2025
Le patrimoine financier des Français en capacité d’épargner a atteint un niveau inédit à la fin juin, s’élevant à 6 477,6 milliards d’euros, selon la Banque de France. Majoritairement investi en assurance‑vie, une part de ces avoirs est également déposée sur des comptes courants. Cette somme est près de deux fois supérieure à la dette publique et plus de trois fois supérieure à la capitalisation boursière totale des entreprises du CAC 40, rappelle l’AFP. Sur dix ans, le patrimoine financier des ménages épargnants a augmenté de plus de 50 %, selon la Banque de France, qui publie ces chiffres chaque trimestre.
