Bénin

Enseignement: recrutement annoncé de 350 conseillers pédagogiques

Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire ce mercredi sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon, a approuvé le recrutement de nouveaux élèves conseillers pédagogiques et élèves inspecteurs de l’enseignement du second degré pour l’année 2025.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
1 944 vues
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
1 min de lecture
Google News Commenter
LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité

Selon la direction de la communication de la présidence, ce recrutement concerne un total de 350 candidats, répartis entre 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs.

L’objectif de cette initiative est de renforcer les effectifs dans l’enseignement secondaire pour moderniser le système éducatif et garantir un encadrement de qualité des élèves dans les établissements du second degré.

À lire aussi : Bénin: 350 nouveaux conseillers et inspecteurs bientôt recrutés dans l’enseignement secondaire

Les modalités précises du processus de recrutement seront communiquées ultérieurement par les autorités compétentes.

À NE PAS MANQUER