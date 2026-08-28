Ghana : GoldBod impose le raffinage local du gold dore avant exportation des le 1er septembre

L'organisme public ghanéen exige que le gold dore achete pour l'export par les Self-Financing Aggregators soit affine dans le pays avant toute expedition, afin d'accroitre la valeur ajoutee locale de la filiere aurifere.

Le Ghana imposera a partir du 1er septembre 2026 le raffinage sur son territoire du gold dore achete pour l’export par les Self-Financing Aggregators operant avec des offtakers approuves, une mesure presentee par GoldBod comme un moyen d’accroitre la valeur ajoutee locale dans la filiere aurifere.

Selon GoldBod, les operateurs concernes devront inserer cette obligation dans leurs accords d’offtake au plus tard le 31 aout 2026. Les demandes d’exportation ne seront ensuite examinees qu’apres confirmation du raffinage local, du paiement des frais de raffinage ainsi que du respect des exigences d’essai et des regles reglementaires.

La directive s’inscrit dans le mandat confie a GoldBod par le Ghana Gold Board Act, 2025, ou Act 1140. Ce texte donne a l’organisme public des attributions sur l’achat, la vente, le raffinage, la valorisation et l’exportation de l’or dans le pays.

GoldBod avait deja engage cette orientation le 20 janvier 2026 avec un accord signe avec Gold Coast Refinery et Rand Refinery pour raffiner localement une tonne metrique d’or par semaine issue du secteur artisanal et a petite echelle. Ce partenariat, assorti d’une participation publique de 15 % dans Gold Coast Refinery, devait aussi rapprocher la filiere ghaneenne des standards de la London Bullion Market Association.

Lors de cette annonce de janvier, Sammy Gyamfi avait affirme que Gold Coast Refinery etait sous-utilisee alors que 99,9 % de l’or ghaneen partait encore brut a l’export. Les Self-Financing Aggregators disposent desormais jusqu’au 31 aout 2026 pour adapter leurs contrats avant l’entree en vigueur de la mesure.