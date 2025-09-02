BY COUNTRIES
Benin

Présidentielle 2026 Bénin: «Vous êtes mon candidat», un député “Les Démocrates” à Romuald Wadagni

Uncategorized
By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin
Deux jours après la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle, le vice-président de l’Assemblée nationale, Comlan Léon Ahossi, a surpris en lui adressant une lettre de soutien. Membre du parti d’opposition Les Démocrates, il salue le parcours et l’éthique du ministre des Finances et affirme : « Vous êtes mon candidat à moi aussi. »

Le paysage politique béninois vient de connaître un nouveau rebondissement à l’approche de la présidentielle de 2026. Le 31 août 2025, Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a été officiellement désigné candidat de la mouvance présidentielle par l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR).

Moins de 48 heures plus tard, c’est une voix inattendue qui s’élève en sa faveur, celle de Comlan Léon Ahossi, député de l’opposition et vice-président de l’Assemblée nationale. Dans une lettre datée du 2 septembre 2025, l’élu des Démocrates ne cache pas son enthousiasme.

« C’est avec bonheur que j’ai appris votre candidature (…) et je ne peux m’empêcher de vous exprimer mon enthousiasme et ma satisfaction », écrit-il d’entrée.

Dans son message, il met en avant les qualités personnelles et professionnelles de Wadagni . « Votre sérieux, votre dévouement au travail, votre sens de l’écoute ainsi que vos prouesses en tant que ministre de l’Économie et des Finances vous distinguent et vous qualifient pour la charge dont vous connaissez déjà l’ampleur et les exigences. », peut on lire dans le courrier devenu viral.

Un soutien qui transcende les clivages politiques

Comlan Léon Ahossi va plus loin en soulignant que la candidature de Wadagni suscite « espoir et empressement presque partout », au-delà des partis qui l’ont investi. « Vous ne serez pas que le candidat des partis politiques vous ayant adoubé. Vous êtes mon candidat à moi aussi. », a-t il affirmé sans détour.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a également. formulé des vœux de réussite pour le processus électoral invoquant « le bon Dieu et les mânes des ancêtres » afin que la présidentielle se déroule dans la paix et la convivialité.

