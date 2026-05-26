Présidence de la République: Romuald Wadagni nommé Maximilien Claude Cocou Olympio Coordonnateur de la Cellule juridique

Par décret N° 2026–321 en date du 26 mai 2026, le Président de la République a procédé à la nomination de Maximilien Claude Cocou Olympio en qualité de Coordonnateur de la Cellule juridique, Conseiller juridique de la Présidence de la République.

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de structuration et de renforcement de l’appareil institutionnel de la Présidence. À ce poste stratégique, Maximilien Claude Cocou Olympio aura pour mission d’assurer la coordination des avis juridiques, le suivi de la conformité légale des actes présidentiels et l’assistance juridique du Chef de l’État dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles.

La Cellule juridique occupe une place centrale dans la sécurisation normative de l’action publique, notamment en matière de décrets, de réformes institutionnelles et de relations entre les pouvoirs publics.

Le décret précise que la nomination prend effet à compter de sa date de signature.