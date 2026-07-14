Coupe du monde 2026 : l’Espagne écarte la France et file en finale

L’Espagne a dominé la France 2-0, ce mardi 14 juillet 2026, en demi-finale de la Coupe du monde. Plus maîtrise, plus tranchante et mieux organisée, la Roja a mis fin au rêve des Bleus de disputer une troisième finale mondiale consécutive.

La France s’arrête aux portes de la finale. Opposés à l’Espagne en demi-finale du Mondial 2026, les Bleus ont été battus 2-0 à Arlington, au Texas. La Roja, championne d’Europe en titre, a livré une prestation solide pour décrocher son billet pour la finale de dimanche.

Le premier tournant du match est intervenu à la 22e minute. Lamine Yamal, très remuant sur son côté, a provoqué une faute de Lucas Digne dans la surface française. Mikel Oyarzabal s’est chargé de transformer le penalty pour donner l’avantage à l’Espagne.

Menée, l’équipe de France n’a jamais réellement réussi à reprendre le contrôle du match. Face à une Espagne disciplinée dans la conservation et rapide dans les transitions, les Bleus ont manqué de justesse dans les derniers mètres. La Roja a ensuite fait le break en seconde période grâce à Pedro Porro, auteur du deuxième but à la 58e minute après une combinaison avec Dani Olmo.

La Roja attend l’Angleterre ou l’Argentine

Lamine Yamal aurait même pu alourdir le score, mais l’un de ses buts a été refusé pour une position de hors-jeu. Sa prestation a toutefois pesé lourd dans la qualification espagnole, tant par son activité que par son influence dans les moments décisifs.

Cette défaite met fin à l’ambition française de rejoindre une troisième finale de Coupe du monde d’affilée. Après la finale remportée en 2018 et celle disputée en 2022, les Bleus devront se contenter du match pour la troisième place. Selon l’Associated Press, la France jouera ce match samedi en Floride.

L’Espagne, elle, disputera sa première finale mondiale depuis son sacre de 2010. Elle affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine, dimanche, dans le New Jersey.

Avec ce succès, la Roja confirme son ascendant récent sur les Bleus dans les grands rendez-vous. Après l’Euro 2024 et la Ligue des nations 2025, l’Espagne élimine une nouvelle fois la France en demi-finale et s’offre une chance de soulever une deuxième Coupe du monde.