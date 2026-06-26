CDM 2026: «que les joueurs du Real Madrid soient (vite) éliminés», le souhait provocateur de Mourinho

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a lancé une sortie remarquée en souhaitant, sur le ton de l’humour, une élimination précoce de ses internationaux à la Coupe du monde 2026 afin de pouvoir les récupérer rapidement pour la préparation estivale. Parmi eux figurent notamment Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.

L’entraîneur du Real Madrid José Mourinho, a surpris en évoquant, sur le ton de la provocation, son souhait de voir ses joueurs être éliminés tôt lors de la Coupe du monde 2026 afin de les récupérer plus rapidement pour la préparation estivale. Invité du podcast BeastModeOn, le technicien portugais a évoqué la situation de son effectif, fortement représenté dans la compétition. Le Real Madrid compte en effet plusieurs internationaux engagés au Mondial, parmi lesquels Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger ou encore Marc Cucurella.

Avec plusieurs sélections encore en course et de belles ambitions dans la compétition, le calendrier pourrait en effet réduire la marge de manœuvre de Mourinho pour préparer la saison à venir. Dans un passage relayé par le podcast, le coach madrilène a lancé, non sans ironie : « Qu’est-ce que j’attends avec impatience de cette Coupe du monde ? Que les joueurs du Real Madrid soient éliminés. » Avant d’ajouter : « Parce que je veux les retrouver dès juillet pour la pré-saison ! » Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir.





