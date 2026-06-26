World Cup 2026: Turkey lead United States at half-time (2-1)

Turkey lead the United States 2-1 at half-time in their Group D match at SoFi Stadium, after goals from Arda Güler and Orkun Kökçü overturned Auston Trusty’s early opener.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Turkey lead the United States 2-1 at half-time in the Group D match played on June 26, 2026, at SoFi Stadium in Los Angeles. After the U.S. team opened the scoring quickly through Auston Trusty in the 3rd minute, Turkey turned the match around with goals from Arda Güler (10th) and Orkun Kökçü (31st). This tight first half reflects the crucial stakes for both teams in this group stage, with Turkey seeking their first win after two defeats, while the United States, already victorious in their first two matches, aim to consolidate their lead.

The two teams made a lively start to the match. In a 4-1-2-3 system, the Americans quickly imposed an attacking press that allowed Trusty, a defender, to find the breakthrough from the outset after an assist from Sebastian Berhalter. However, Turkey, lined up in a 4-2-3-1 under Vincenzo Montella, quickly responded through attacking midfielder Arda Güler, set up by Baris Alper Yilmaz, to equalise shortly after the 10th minute.

What followed was more balanced Turkish dominance, reflected in Orkun Kökçü’s goal from an Eren Elmalı pass. The United States suffered a setback when Sebastian Berhalter received a yellow card in the 19th minute, which could influence the management of the second half. The statistics confirm the commitment of both teams — 57% possession for the United States but Turkish efficiency in the opposition half, with two shots on target from four total attempts, compared with four shots, including two on target, for the Americans.

Turkish goalkeeper Ugur Çakır has made three crucial saves against eight opposition attempts. This context creates a tactical debate for coach Patrick Pochettino, who will need to strengthen defensive solidity while reigniting the attack in a must-deliver second half to avoid a slip-up. Turkey, driven by the sharpness of Güler and Kökçü, remain in control as they try to claim their first points in this competition.

Turkey
Finished SoFi Stadium
United States
26/06/2026 03:00 Group D
Fil du match
  1. 3'But - AÉtats-Uniston TrÉtats-Unisty (passe Sebastian Berhalter)États-Unis, 3e
  2. 10'But - Arda Güler (passe Baris Alper Yilmaz)Turquie, 10e
  3. 19'Carton jaune - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 19e
  4. 31'But - Baris Alper Yilmaz (passe Orkun Kökçü)Turquie, 31e
  5. 49'But - Sebastian BerhalterÉtats-Unis, 49e
  6. 58'Remplacement - Timothy Weah (remplace Christian Pulisic)États-Unis, 58e
  7. 76'Remplacement - Giovanni Reyna (remplace Sergiño Dest)États-Unis, 76e
  8. 77'Remplacement - Brenden Aaronson (remplace Álex Zendejas)États-Unis, 77e
  9. 77'Remplacement - Joe Scally (remplace Alex Freeman)États-Unis, 77e
  10. 84'Remplacement - Zeki Çelik (remplace Çağlar Söyüncü)Turquie, 84e
  11. 84'Remplacement - Kenan Yıldız (remplace Can Yilmaz Uzun)Turquie, 84e
  12. 86'Remplacement - Weston McKennie (remplace Malik Tillman)États-Unis, 86e
  13. 88'Remplacement - Orkun Kökçü (remplace Kaan Ayhan)Turquie, 88e
  14. 92'Remplacement - Oğuz Aydın (remplace Mert Müldür)Turquie, 92e
  15. 92'Remplacement - Baris Alper Yilmaz (remplace İrfan Can Kahveci)Turquie, 92e
  16. 98'But - Kaan AyhanTurquie, 98e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Turkey 2 / United States 7
  • Tirs : Turkey 7 / United States 17
  • Possession : Turkey 47% / United States 53%
  • Corners : Turkey 2 / United States 9
  • Fautes : Turkey 13 / United States 12
  • Cartons jaunes : Turkey 0 / United States 1
  • Cartons rouges : Turkey 0 / United States 0
Group D schedule
View full schedule
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group D
United States
Finished Lumen Field
Australia
Group D
Turkey
Finished Levi's Stadium
Paraguay
Group D
Turkey
Finished SoFi Stadium
United States
Group D
Paraguay
Finished Levi's Stadium
Australia
Group D
TeamJGNPBPBCDiffPts
United States32018446
Australia31112204
Paraguay311124-24
Turkey310235-23
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