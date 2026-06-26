World Cup 2026: Paraguay in 5-4-1 against Australia’s 3-4-3 at Levi’s Stadium

Paraguay and Australia, level on three points in Group D, meet at Levi’s Stadium with contrasting 5-4-1 and 3-4-3 systems in a crucial 2026 World Cup group-stage match.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
0 views
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
4 min read
Google News Comment

SUMMARY

Paraguay face Australia on June 26, 2026 at 3:00 a.m. GMT+1 at Levi’s Stadium in Santa Clara in a decisive 2026 World Cup group-stage match. These two sides, currently level on three points in Group D, will be looking to secure a crucial win in their qualification bid.

Paraguay, winners of their previous match against Turkey (1-0), will rely on a solid defensive setup in a 5-4-1 under head coach G. Alfaro. Australia, meanwhile, beaten (0-2) by the United States in their last match, have opted for an attacking 3-4-3 formation led by T. Popović.

Beyond the sporting stakes, this clash takes place in a context where every point is valuable, with the final group matchday fast approaching. Both teams will also have to manage notable absences. Paraguay must make do without the suspended Miguel Almirón, while Australia are without J. Italiano, who is unavailable for this fixture.

The official lineups are therefore well worth a look, revealing the tactical choices made by the coaches, with key positioning designed to meet the challenges posed by the opposition.

Paraguay lineup analysis

Paraguay line up in a 5-4-1 with Orlando Gill in goal. The five-man defense is organized by Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, G. Velázquez and A. Maidana, supported by a midfield line including Diego Gómez, A. Cubas, M. Galarza and J. Enciso. The lone striker is Gabriel Ávalos.

The choice of this system reflects the desire to strengthen the rearguard while keeping wide players capable of making quick runs up and down the pitch. On the bench, there are attacking options such as A. Romero and A. Sanabria, who could energize the attack if needed. The experience of key figures such as Gustavo Gómez and Omar Alderete provides a reassuring foundation against dangerous opponents.

Australia lineup analysis

Australia respond with a bolder 3-4-3, with P. Beach in goal. The central defensive trio features A. Circati, H. Souttar and L. Herrington, while the extended midfield consists of A. Behich, A. O’Neill, J. Bos and C. Metcalfe. Up front, N. Irankunda, C. Volpato and J. Irvine form the attacking trio.

This setup promotes width and quick transition play. The central midfielders will have a key role in linking the side together. Head coach T. Popović is counting on the mobility of Awer Mabil, although he is among the substitutes, and the creativity of players such as J. Irvine and C. Volpato. The absence of J. Italiano could affect defensive stability, particularly on the right, where L. Herrington will have to deliver.

The two teams therefore present clear systems and players with complementary profiles, ready to battle for victory in this particularly tight group, where the United States and Turkey are also in contention.

Starting lineups

Paraguay
Formation5-4-1Head coachG. Alfaro
Starters11
  1. 12 O. Gill Goalkeeper
  2. 4 J. Cáceres Defender
  3. 2 G. Velázquez Defender
  4. 15 G. Gómez Defender
  5. 3 O. Alderete Defender
  6. 26 A. Maidana Defender
  7. 8 D. Gómez Midfielder
  8. 14 A. Cubas Midfielder
  9. 23 M. Galarza Midfielder
  10. 19 J. Enciso Midfielder
  11. 21 G. Ávalos Forward
Substitutes14
  • 22 G. Olveira
  • 6 J. Alonso
  • 9 A. Sanabria
  • 25 I. Pitta
  • 7 R. Sosa
  • 16 D. Bobadilla
  • 18 A. Arce
  • 17 A. Romero
  • 5 F. Balbuena
  • 11 Maurício
  • 24 G. Caballero
  • 1 R. Fernandez
  • 13 J. Canale
  • 20 B. Ojeda
Australia
Formation3-4-3Head coachT. Popović
Starters11
  1. 18 P. Beach Goalkeeper
  2. 3 A. Circati Defender
  3. 19 H. Souttar Defender
  4. 25 L. Herrington Defender
  5. 16 A. Behich Midfielder
  6. 13 A. O'Neill Midfielder
  7. 22 J. Irvine Midfielder
  8. 5 J. Bos Midfielder
  9. 8 C. Metcalfe Midfielder
  10. 17 N. Irankunda Forward
  11. 20 C. Volpato Midfielder
Substitutes13
  • 24 Paul Michael Junior Okon-Engstler
  • 23 N. Velupillay
  • 26 T. Yengi
  • 9 M. Touré
  • 15 K. Trewin
  • 14 C. Devlin
  • 10 A. Hrustić
  • 21 C. Burgess
  • 11 A. Mabil
  • 6 J. Geria
  • 2 M. Degenek
  • 12 P. Izzo
  • 1 M. Ryan
Paraguay
Upcoming Levi's Stadium
Australia
26/06/2026 03:00 Group D
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Group D schedule
View full schedule
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group D
United States
Finished Lumen Field
Australia
Group D
Turkey
Finished Levi's Stadium
Paraguay
Group D
Turkey
Upcoming SoFi Stadium
United States
Group D
Paraguay
Upcoming Levi's Stadium
Australia
Group D
TeamJGNPBPBCDiffPts
United States22006156
Australia21012203
Paraguay210124-23
Turkey200203-30
DON'T MISS
FIL D'ACTU
02:41 Football : World Cup 2026: Paraguay in 5-4-1 against Australia’s 3-4-3 at Levi’s Stadium
02:33 Football : World Cup 2026: Turkey in 4-2-3-1 face United States in 4-1-2-3 at SoFi Stadium
02:41 World Cup 2026: Paraguay in 5-4-1 against Australia’s 3-4-3 at Levi’s Stadium