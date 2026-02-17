Billboard critiqué pour avoir qualifié Rema de « phénomène éphémère »

Le célèbre magazine américain Billboard fait face à une vague d’indignation en ligne après avoir classé la star nigériane Rema parmi les « one-hit wonders » du XXIe siècle.

La polémique enfle autour de Billboard. Le 16 février 2026, le média américain a remis en avant sur X un article publié en juin 2025, dans lequel Rema apparaissait à la sixième place d’un classement intitulé « 25 plus grands succès éphémères du 21e siècle ». En cause : son tube planétaire « Calm Down », notamment porté par un remix avec Selena Gomez.

Dans son analyse, Billboard estimait que l’artiste nigérian n’était pas parvenu à retrouver le Billboard Hot 100 après cette collaboration, « bien qu’il ait placé six titres dans le top 10 du classement US Afrobeats Songs jusqu’au 7 juin 2025 ».

La republication de cet article a déclenché une pluie de réactions indignées. De nombreux internautes ont dénoncé une lecture réductrice de la trajectoire de Rema, figure majeure de l’Afrobeats contemporain. « Rema enchaîne les tubes, remplit les salles et a fait connaître l’Afrobeats dans le monde entier. Un seul titre dans les charts ne change rien à tout ça. Il faut appeler un chat un chat », a réagi @MikeAgrow.

« C’est quoi ce dénigrement ? Toutes les chansons de Rema s’enchaînent à un rythme effréné », a écrit @flourish_empire. Un autre utilisateur, @gtm_gtel, a ajouté : « Ils essaient de le déstabiliser, mais en vain. Billboard ne peut pas dicter aux Africains leur conduite. Leurs classements ne servent à rien. »

Au-delà de la controverse, l’épisode illustre la sensibilité croissante autour de la reconnaissance internationale des artistes africains. Rema, dont l’influence dépasse largement un seul hit, continue de s’imposer comme l’un des visages les plus exportés de la scène nigériane.