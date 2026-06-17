Affaire Negreira: le Real Madrid affirme détenir des preuves contre le Barça

Le Real Madrid affirme disposer d’éléments compromettants dans le cadre de l’affaire Negreira et aurait transmis ses observations à l’UEFA. Une nouvelle étape dans un dossier qui continue d’ébranler le football espagnol.

Le Real Madrid est revenu à la charge dans le dossier de l’affaire Negreira. Selon plusieurs sources espagnoles, le club madrilène affirme disposer d’éléments qu’il considère comme accablants dans l’enquête visant le FC Barcelone concernant de présumés versements à des responsables de l’arbitrage espagnol. Pour rappel, l’affaire porte sur des paiements estimés à plus de 7,3 millions d’euros effectués entre 2001 et 2018 à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA).

Le FC Barcelone soutient depuis le début de la procédure que ces versements correspondaient à des prestations de conseil et à des rapports techniques sur l’arbitrage, rejetant toute accusation d’influence sur les officiels. De leur côté, les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin de déterminer si ces paiements peuvent être assimilés à des faits de corruption ou à d’autres infractions. Dans ce contexte, le Real Madrid aurait adressé un courrier à l’UEFA afin de lui faire part de sa position et des éléments qu’il estime pertinents dans ce dossier. Le club merengue entend suivre de près l’évolution de cette affaire, qui continue de secouer le football espagnol.

«Le Real Madrid C.F. informe qu’en relation avec le dénommé ‘Cas Negreira’, il a déposé auprès de l’UEFA un document adressé à ses organes disciplinaires. Dans ce document, le club a porté à la connaissance de l’UEFA l’existence de preuves pertinentes qui renforcent de manière concluante les indices déjà connus depuis le début sur l’existence de paiements prolongés dans le temps, opaques et dépourvus de toute justification vérifiable, effectués par le F.C. Barcelone à celui qui était vice-président du Comité Technique des Arbitres de la Fédération Royale Espagnole de Football, José María Enríquez Negreira, par le biais de différentes structures sociétaires. Le Real Madrid souligne que ces faits constituent, du point de vue du droit disciplinaire sportif, un risque systémique de gravité maximale pour l’intégrité des compétitions, en mettant en évidence l’existence d’une structure d’influence indue sur le corps arbitral, incompatible avec les principes essentiels d’égalité compétitive, de neutralité, d’impartialité et d’imprévisibilité du résultat sportif“, a écrit le Real Madrid dans un communiqué.

“Dans ce contexte, le Real Madrid a demandé la reprise immédiate de la procédure disciplinaire engagée en son temps par l’UEFA, considérant inacceptable que cette situation ait perduré dans le temps, car sa persistance compromet sérieusement la crédibilité du football, de ses institutions et de ses dirigeants, et exige une réponse ferme, exemplaire et immédiate dans le domaine sportif, indépendamment du devenir des procédures judiciaires en cours. C’est pourquoi notre club demande à l’UEFA que, dans l’exercice de sa compétence propre, autonome et indépendante, elle adopte les mesures disciplinaires et réparatrices qui s’imposent afin de garantir l’intégrité, la transparence et le bon fonctionnement des compétitions, sans que cela implique, en aucun cas, de substituer la fonction des organes juridictionnels de l’État ni d’anticiper une qualification pénale des faits. À cet égard, le Real Madrid, partie prenante dans la procédure pénale en cours en tant que partie civile, exercera, comme il le fait depuis le début, les actions qui correspondent à chaque étape procédurale. Le Real Madrid réaffirme son engagement envers la défense des valeurs essentielles du sport et continuera à promouvoir toutes les actions nécessaires pour garantir que des faits de cette nature ne restent pas impunis», est-il ajouté.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026





