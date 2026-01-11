Accueil Politique [En Direct] Elections législatives et communales au Bénin: début des dépouillements

[En Direct] Elections législatives et communales au Bénin: début des dépouillements

Malgré un début laborieux, les opérations de dépouillement ont débuté ce dimanche soir dans plusieurs bureaux de vote, une nouvelle étape du processus des élections législatives et communales de 2026. Après la clôture progressive des bureaux de vote, conformément à l’horaire officiel, les agents électoraux ont procédé à l’ouverture des urnes dans plusieurs centres, sous la supervision des membres des bureaux de vote, des délégués des partis politiques et des observateurs accrédités. Les premières opérations se déroulent dans le calme, selon les informations recueillies auprès de sources locales.

Election legislatives et communales du 11 janvier 2026 PH: Benin Web TV