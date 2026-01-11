[En Direct] Elections législatives et communales au Bénin: début des dépouillements
Malgré un début laborieux, les opérations de dépouillement ont débuté ce dimanche soir dans plusieurs bureaux de vote, une nouvelle étape du processus des élections législatives et communales de 2026. Après la clôture progressive des bureaux de vote, conformément à l’horaire officiel, les agents électoraux ont procédé à l’ouverture des urnes dans plusieurs centres, sous la supervision des membres des bureaux de vote, des délégués des partis politiques et des observateurs accrédités. Les premières opérations se déroulent dans le calme, selon les informations recueillies auprès de sources locales.
Dépouillement lancé
Dans la plupart des centres visités, les règles encadrant le dépouillement sont respectées, avec l’affichage public des résultats bureau par bureau, comme le prévoit la procédure électorale. La Commission électorale nationale autonome a rappelé que cette phase est déterminante pour la transparence du scrutin et que les résultats provisoires seront compilés progressivement avant leur transmission aux instances compétentes.
Ce début de dépouillement intervient après une journée de vote marquée par une participation variable selon les localités et par des retards ponctuels dans l’ouverture de certains bureaux, notamment dans quelques communes urbaines.
Les premiers constats de la Commission béninoise des droits de l’homme
La Commission béninoise des droits de l’homme a présenté, ce dimanche 11 janvier, ses premières observations sur le lancement des élections communales et législatives. Mobilisée dans toutes les communes, l’institution a activé dès l’aube sa salle de situation et déployé des observateurs afin de suivre le déroulement du scrutin sous l’angle du respect des droits humains. Selon son président, Abou-Bakari Imorou, cette veille vise à apprécier le respect des droits fondamentaux, y compris ceux des personnes en situation de handicap, et à remonter en temps réel les informations issues du terrain.
Les premiers constats font état de retards dans l’ouverture de certains bureaux de vote, signalés aussi bien à l’intérieur du pays qu’à Cotonou, une situation susceptible d’affecter l’exercice du droit de vote. Ces décalages seraient liés, selon la Commission, à des difficultés d’acheminement du matériel électoral et à l’absence de membres de bureaux, notamment des présidents de poste. En revanche, aucun incident sécuritaire majeur n’a été relevé et des initiatives d’accompagnement des personnes âgées ou vivant avec un handicap ont été observées. Tout en se disant prudemment optimiste, la CBDH indique qu’un rapport détaillé sera publié à l’issue de la journée pour évaluer globalement le respect des droits humains tout au long du scrutin.
