En Côte d’Ivoire, une pluie torrentielle fait d’importants dégâts à Kounahiri

En Côte d’Ivoire, une pluie torrentielle accompagnée de vents violents a frappé la ville de Kounahiri dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 février 2026, causant d’importants dégâts matériels et faisant de nombreux sinistrés, selon des sources municipales.

Le 4ᵉ adjoint au maire, Bomisso Deto Alfred, a qualifié la situation de préoccupante. « Les pluies torrentielles causent presque chaque année des dégâts, mais ceux de cette année sont nettement plus importants. Plusieurs commerces et habitations ont été touchés, avec des dommages d’une ampleur inhabituelle », a-t-il déclaré, tout en rassurant sur le soutien du conseil municipal aux victimes. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais les populations ont vécu une nuit difficile.

Dans le quartier résidentiel, Bomisso Djima Fulbert a indiqué que sa maison a été entièrement décoiffée par la violence du vent. Réfugié à l’intérieur avec sa famille, il a expliqué avoir utilisé des matelas pour se protéger des débris projetés. Plusieurs documents administratifs, notamment des extraits d’état civil, ont été endommagés.

Au marché, le kiosque de Sawadogo Dramane n’a pas résisté aux intempéries. « Le vent a tout emporté, il ne reste que les murs », a-t-il confié, précisant que l’évaluation des pertes est toujours en cours, certains équipements ayant été endommagés par la pluie.

Face à cette situation, les autorités municipales ont annoncé la mise en place d’un mécanisme de prise en charge des victimes à travers le budget communal. Un projet de plantation d’arbres à l’échelle de la ville est également envisagé afin de réduire, à long terme, la vitesse des vents. En attendant, les populations ont été invitées à renforcer leurs habitations.

Selon les autorités locales, environ quarante ménages ont été affectés par ce sinistre. La dernière tornade majeure enregistrée à Kounahiri remonte au 29 mars 2024 et avait touché une vingtaine de ménages.