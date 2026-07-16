Emmanuelle et Eve Béart vendent la maison de Garches héritée de Guy Béart pour 20 millions d’euros

Ce 16 juillet 2026, Guy Béart aurait célébré son 96e anniversaire. Disparu en septembre 2015, l’auteur-compositeur-interprète a laissé non seulement un répertoire important mais aussi une propriété de Garches devenue célèbre : acquise par le chanteur en 1967, vendue après sa mort à un promoteur pour 20 millions d’euros et transformée en programme résidentiel baptisé Villa Temporel.

Située dans les Hauts-de-Seine, la demeure fut le refuge de Guy Béart depuis la fin des années 1960. Inspirée par le mouvement Bauhaus, la maison, achetée « juste pour le prix du terrain » selon le chanteur, était alors délabrée ; il en confia la rénovation à l’architecte d’origine et engagea d’importants travaux pour lui redonner vie.

Sur la propriété, près de 5 000 m² de jardin, une piscine et un spectaculaire escalier sous serre constituent des éléments récurrents des descriptions publiques. Guy Béart surnommait le lieu « la maison tranquille », y composait et y enregistrait une part notable de son œuvre — y compris son dernier album, Le Meilleur des choses — et y conservait ses archives personnelles. « J’ai gardé tous les documents de mon enfance », disait-il en montrant les cartons entassés dans son bureau.

La vente et le projet Villa Temporel

Le 16 septembre 2015, Guy Béart est décédé à Garches, victime d’une crise cardiaque alors qu’il se rendait chez son coiffeur. À sa disparition, ses deux filles, Emmanuelle Béart et Eve Béart, héritent de la propriété familiale.

Très attachées à la maison où elles ont grandi, les deux sœurs ont finalement pris la décision de la vendre. Dans les colonnes d’Ici Paris, Emmanuelle Béart déclara qu’elles n’avaient « pas eu le choix », formule reprise dans plusieurs articles consacrés à la succession.

La propriété a été cédée à un promoteur immobilier pour la somme de 20 millions d’euros. Le projet mené sur le site a été présenté sous le nom de Villa Temporel : la maison principale est conservée dans son état d’origine tandis que le vaste parc accueille de nouvelles constructions. Le promoteur a édifié plusieurs annexes destinées à créer un ensemble résidentiel haut de gamme.

Au total, le programme prévoit une quarantaine de logements, du studio au cinq-pièces, dont certains offrent une vue sur la tour Eiffel et sur le golf de Paris. Les nouveaux appartements ont été conçus pour tirer parti du cadre et des perspectives offertes par le parc existant.

La maison historique, que Guy Béart disait avoir achetée et « tout refait », et qui a inspiré une chanson du chanteur, reste inscrite dans le projet tout en étant entourée de constructions neuves. Guy Béart évoquait aussi, lors d’entretiens, ses fameux « réveillons d’été » organisés chaque 30 juin : « J’invitais près de 500 personnes à faire la fête ! »