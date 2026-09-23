Ella Langley bat Mariah Carey avec 23 semaines au sommet du Hot 100

Avec « Choosin’ Texas », la chanteuse country porte à 23 semaines la plus longue présence au sommet du classement américain, une de plus que « All I Want for Christmas Is You ».

Avec « Choosin’ Texas », Ella Langley a porté à 23 le nombre de semaines passées en tête du Billboard Hot 100. La chanteuse country dépasse ainsi le record de 22 semaines détenu par « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey.

Sorti en octobre 2025, le titre a atteint la première place du classement américain en février 2026. Il est devenu mercredi 23 septembre le morceau ayant cumulé le plus de semaines au sommet du Hot 100, qui mesure les ventes, les écoutes en streaming et la diffusion radio aux États-Unis.

La progression dépasse le seul classement hebdomadaire. Selon des données de Luminate citées par l’Associated Press, « Choosin’ Texas » totalisait à la mi-août 911 millions d’écoutes à la demande aux États-Unis et 1,26 milliard dans le monde.

Ella Langley a coécrit le morceau avec Miranda Lambert, Luke Dick et Joybeth Taylor. La chanson figure sur « Dandelion », son deuxième album, lui aussi arrivé en tête des classements américains au printemps 2026.