Décentralisation au Bénin: Romuald Wadagni lance la grande réforme des Pôles territoriaux pour accélérer le développement à la base

​Une étape décisive pour l’aménagement et la gouvernance locale s’est ouverte ce mercredi 23 septembre 2026 au Palais de la Marina.

Devant un parterre réunissant les élus et les plus hauts représentants de l’État, le président de la République, Romuald Wadagni, a officiellement présenté la réforme sur le développement des Pôles territoriaux.

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Cette initiative vise à impulser une nouvelle dynamique économique et sociale à travers l’ensemble des départements et communes du pays.

​Un rassemblement institutionnel d’envergure au palais présidentiel

​Pour porter ce projet structurant, l’exécutif a réuni l’ensemble des acteurs clés de la gestion territoriale et institutionnelle. La cérémonie a ainsi mobilisé les maires des 77 communes du Bénin, les douze préfets de département, les membres du Conseil économique et social (CES), ainsi que le président de l’Assemblée nationale et l’ensemble de l’équipe gouvernementale.

Cette forte mobilisation témoigne de la volonté du pouvoir central d’associer étroitement les autorités locales et les corps constitués à la mise en œuvre de la feuille de route.

​Proximité, capital humain et transformation économique

​Dans les orientations exposées par le chef de l’État, la réforme des Pôles territoriaux assigne plusieurs objectifs stratégiques à l’action publique : réduire durablement l’extrême pauvreté, investir massivement dans la valorisation du capital humain et créer des richesses partagées directement au sein des localités.

En plaçant la proximité avec les citoyens, la culture du résultat et la transformation concrète des territoires au cœur des priorités, le gouvernement entend faire de chaque pôle un moteur autonome et complémentaire de la prospérité nationale.