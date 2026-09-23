Indonésie : 26 morts, 109 disparus dix jours après le naufrage

L’eau trouble, les courants et des véhicules empilés ralentissent l’accès aux cabines du Virgo Transport 8. Les recherches doivent se poursuivre jusqu’au 27 septembre.

Le bilan du naufrage du ferry Virgo Transport 8 en Indonésie est monté à 26 morts mercredi 23 septembre. Dix jours après le chavirement, 109 personnes restent portées disparues en mer de Java, tandis que les plongeurs concentrent leurs recherches sur les cabines du navire.

Les garde-côtes et la marine ont récupéré 14 corps à l’intérieur de l’épave en trois jours. Deux autres victimes ont été retrouvées sur une plage du Kalimantan central, à environ 253 kilomètres du lieu de l’accident. Le directeur de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage, Mohammad Syafii, a confirmé 108 survivants.

Le ferry transportait 243 personnes, dont 30 membres d’équipage, lorsqu’il a chaviré le 13 septembre par mauvais temps. Il reliait Surabaya, dans l’est de Java, à Banjarmasin, dans le Kalimantan du Sud. La cause exacte reste à établir et le président Prabowo Subianto a demandé une enquête sur les circonstances du drame.

Les plongeurs ont brisé des fenêtres mardi, mais l’eau trouble et les courants violents les empêchent encore d’entrer dans plusieurs cabines. Des véhicules empilés à l’intérieur compliquent aussi l’intervention. Les recherches ont été prolongées jusqu’au dimanche 27 septembre et les opérations destinées à redresser l’épave se poursuivent.