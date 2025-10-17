Eliminatoires CAN Féminine 2026: la liste du Bénin pour le choc contre le Nigeria

Le Bénin a dévoilé la liste des 24 Amazones appelées à défier le Nigeria lors du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026, avec l’ambition de créer l’exploit.

Le sélectionneur par intérim du Bénin, Abdoulaye Ouzérou, a dévoilé ce vendredi 17 octobre la liste des 24 joueuses convoquées pour affronter le Nigeria au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026. Lors d’une conférence de presse tenue à Cotonou, le technicien béninois a présenté un groupe mêlant expérience et jeunesse, avec une belle diversité entre joueuses locales et expatriées.

Parmi les nouveautés, la gardienne Alicia Assogba, pensionnaire du FE Mérignac Arlac (France), fait son apparition pour la première fois en sélection. Elle rejoint un effectif où figurent également des cadres comme Martine Hessanon, Yasminath Djibril ou encore Germaine Honfo, symboles de la stabilité et de l’ambition retrouvée des Amazones.

Les joueuses évoluant sur le sol béninois ont entamé le regroupement depuis plusieurs jours, en attendant le renfort de la “légion étrangère” attendu ce week-end. Une préparation cruciale avant le match aller prévu le 24 octobre à Lomé (Togo), suivi du retour le 28 octobre au Nigeria.

Face aux Super Falcons, multiples championnes d’Afrique, la mission s’annonce ardue. Mais les Amazones espèrent s’appuyer sur leur discipline et leur solidarité pour bousculer la hiérarchie continentale et rêver d’une première qualification historique pour la phase finale au Maroc.

