Amina Orfi devient n°1 mondiale du squash à 19 ans, un record

Sacrée au Qatar Classic, l’Égyptienne de 19 ans détrône Hania El Hammamy et efface un record mondial qui remontait à 1984.

L’Égyptienne Amina Orfi est devenue lundi la plus jeune numéro 1 mondiale de l’histoire du squash féminin, à 19 ans et deux mois. Son accession au sommet du classement PSA intervient après son titre au Qatar Classic, remporté vendredi à Doha face à Hania El Hammamy.

Orfi a battu sa compatriote 3-2 en finale, au terme d’un match de 107 minutes. Ce succès a mis fin aux onze mois passés par El Hammamy à la première place mondiale et a offert à la jeune Égyptienne son premier titre Platinum.

À 19 ans et deux mois, Amina Orfi devance désormais le précédent record détenu depuis 1984 par la Néo-Zélandaise Susan Devoy, devenue numéro 1 mondiale à 20 ans et deux mois. La nouvelle patronne du classement féminin prolonge ainsi une saison déjà historique.

En mai, Orfi était déjà devenue la plus jeune championne du monde de squash féminin à 18 ans et dix mois après avoir battu Nour El Sherbini en cinq jeux lors de la finale disputée à Gizeh. Elle était aussi devenue la première joueuse à détenir simultanément les titres mondiaux junior et senior.

Le squash fera ses débuts au programme olympique à Los Angeles en 2028. Orfi avait indiqué à Olympics.com vouloir conserver son titre mondial et se qualifier pour ce premier tournoi olympique de la discipline.