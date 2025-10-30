Elections générales de 2026: la liste électorale déjà disponible pour consultation

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a annoncé la mise à disposition de la Liste Électorale Informatisée (LEI) depuis le mardi 28 octobre 2025 dans tous les centres de vote du pays.

Selon le communiqué signé par le Directeur général de l’ANIP, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, cette actualisation intervient après le traitement des réclamations, des transferts de centres de vote et l’intégration des nouveaux inscrits au RAVIP.

Les électeurs sont invités à vérifier leur inscription dans leur centre de vote ou à travers les plateformes numériques mises à disposition :

le site eservices.anip.bj,

le code USSD 1514#,

ou l’application mobile ANIP BJ.

L’Agence assure qu’elle reste pleinement engagée pour garantir un processus électoral transparent, fiable et inclusif en prélude au scrutin de janvier 2026.