Élections couplées de 2026: la CENA dévoile la liste des membres des postes de vote

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste des membres désignés pour siéger dans les différents postes de vote à l’occasion des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026, a annoncé l’institution dans un communiqué.

Ce fichier répertorie les agents électoraux chargés d’assurer le bon déroulement du scrutin dans chaque bureau de vote, depuis l’ouverture jusqu’à la clôture des opérations, en passant par la compilation des résultats.

Selon la CENA, cette liste est accessible à l’ensemble des partis politiques, candidats indépendants et observateurs qui le souhaitent.

Elle doit permettre aux acteurs concernés de vérifier l’identité des personnes appelées à servir dans les postes de vote et d’anticiper toute information ou correction avant le jour du scrutin.

La commission a également précisé que toute réclamation relative à la composition des postes de vote doit être introduite dans les délais réglementaires afin d’être examinée avant la tenue des élections.

Cette mesure vise à garantir transparence et équité dans la désignation des membres chargés de la gestion des bureaux de vote.

La liste des différents responsables des postes de vote peut être consultée sur la plateforme de l’institution: