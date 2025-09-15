PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Élections à la FNEB: le scrutin de ce lundi 15 septembre maintenu malgré la tension

Élections à la FNEB: le scrutin de ce lundi 15 septembre maintenu malgré la tension

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC)
Portail principal de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) @BWTV
- Publicité-
. .

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) assure que le scrutin du 15 septembre pour le renouvellement de son bureau exécutif sera bien maintenu.

Dans un communiqué diffusé le dimanche 14 septembre, l’organisation estudiantine appelle à la responsabilité et se dit déterminée à garantir une élection transparente et sécurisée.

Les tensions actuelles, indique la FNEB, proviennent de contestations autour de la liste Relance, accusée de ne pas avoir respecté les conditions du code électoral ni les délais pour la mise en conformité de son dossier. Après l’échec de plusieurs recours internes, ses promoteurs se sont tournés vers la justice contre la Commission électorale fédérale autonome (CEFA), mais la démarche a été jugée « manifestement infondée » et classée sans suite selon la décision du Parquet n° CALA/2025/RP/05405.

L’organisation reproche également à certains médias de vouloir instrumentaliser leur travail pour donner l’impression qu’il existe des troubles dans l’université, alors que, selon la FNEB, le processus électoral suit son cours normal. Elle se réserve le droit d’engager des poursuites contre toute publication ou propos qui, selon elle, visent à ternir son image ou à discréditer l’élection.

Deux listes sont en lice pour ce scrutin : Nouvelle Force Militante et Nouvel Élan. La FNEB assure avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du vote et en garantir la régularité.

L’organisation estudiantine exhorte par ailleurs les étudiants à « sortir massivement » lundi 15 septembre pour exercer leur droit de vote, affirmant que toute personne de mauvaise foi qui chercherait à perturber ce scrutin démocratique sera tenue pour seule responsable des troubles occasionnés.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Malawi

Malawi : Lazarus Chakwera se lance à nouveau dans la course présidentielle

Mali

Mali : JNIM revendique une attaque sur l’axe Kayes-Bamako

Bénin

Bénin: les corps de 3 présumés terroristes retrouvés dans la brousse à Kalalé

RD Congo

RDC : début de la vaccination contre Ebola à Bulape

Bénin

Recrutement dans l’enseignement primaire: le MEMP ouvre un registre d’inscription pour les titulaires du CAP, CEAP et BAC

Bénin

Renforcement de la FCBE en vue des élections de 2026: Paul Hounkpè en négociation avec 2 mouvements politiques

Bénin

Enseignement supérieur au Bénin: le gouvernement annonce une réforme majeure du télé-enseignement

Bénin

Bénin: un faux adjudant démasqué dans une caserne de sapeurs-pompiers

Bénin

Préparatifs des élections générales de 2026:la CENA présente un point d’étape satisfaisant

Bénin

Bénin–Élections 2026: une plateforme numérique pour le retrait du quitus fiscal

VOIR TOUS LES FLASHS