Élections à la FNEB: le scrutin de ce lundi 15 septembre maintenu malgré la tension

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) assure que le scrutin du 15 septembre pour le renouvellement de son bureau exécutif sera bien maintenu.

Dans un communiqué diffusé le dimanche 14 septembre, l’organisation estudiantine appelle à la responsabilité et se dit déterminée à garantir une élection transparente et sécurisée.

Les tensions actuelles, indique la FNEB, proviennent de contestations autour de la liste Relance, accusée de ne pas avoir respecté les conditions du code électoral ni les délais pour la mise en conformité de son dossier. Après l’échec de plusieurs recours internes, ses promoteurs se sont tournés vers la justice contre la Commission électorale fédérale autonome (CEFA), mais la démarche a été jugée « manifestement infondée » et classée sans suite selon la décision du Parquet n° CALA/2025/RP/05405.

L’organisation reproche également à certains médias de vouloir instrumentaliser leur travail pour donner l’impression qu’il existe des troubles dans l’université, alors que, selon la FNEB, le processus électoral suit son cours normal. Elle se réserve le droit d’engager des poursuites contre toute publication ou propos qui, selon elle, visent à ternir son image ou à discréditer l’élection.

Deux listes sont en lice pour ce scrutin : Nouvelle Force Militante et Nouvel Élan. La FNEB assure avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du vote et en garantir la régularité.

L’organisation estudiantine exhorte par ailleurs les étudiants à « sortir massivement » lundi 15 septembre pour exercer leur droit de vote, affirmant que toute personne de mauvaise foi qui chercherait à perturber ce scrutin démocratique sera tenue pour seule responsable des troubles occasionnés.