Élections 2026: la CENA démarre l’acheminement du matériel électoral vers les communes

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé ce jeudi 8 janvier 2026 l’opération d’acheminement du matériel électoral vers les 77 communes du Bénin, en vue des élections législatives et communales programmées pour le dimanche 11 janvier 2026.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le convoi est parti du centre logistique d’Akpakpa à Cotonou, où le matériel a été entreposé et préparé depuis le début de la phase de colisage le 8 décembre 2025.

Selon le Directeur du matériel et des opérations de la CENA, Rufin Domingo, cette étape cruciale des préparatifs logistiques a été bouclée dans les délais, permettant le lancement effectif du transport des équipements vers les communes.

L’acheminement concerne aussi bien des éléments sensibles que du matériel lourd destinés à équiper les postes de vote, incluant des urnes, des isoloirs et des cantines électorales récemment renouvelés dans le cadre d’une mise à niveau générale du parc électoral.

Une flotte de 77 camions a été mise à contribution pour ces opérations de transport. Le chargement a débuté jeudi et doit se poursuivre jusqu’à tard dans la nuit de vendredi, afin que tout le matériel soit livré dans chaque commune dès le samedi 10 janvier, veille du scrutin.

Sur le plan de la sécurité, la CENA indique qu’elle a coordonné les mesures nécessaires avec le ministère de la Défense et de la Sécurité pour garantir la protection des convois, y compris dans les zones isolées ou difficiles d’accès.

La commission électorale a également rappelé que, conformément au calendrier, tous les bureaux de vote ouvriront à 7 heures et fermeront à 17 heures le 11 janvier 2026, moment où les électeurs béninois désigneront les députés à l’Assemblée nationale et les conseillers communaux dans l’ensemble des communes.