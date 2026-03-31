Élection présidentielle au Bénin: les chiffres clés du scrutin du 12 avril 2026

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publiques les statistiques officielles relatives au corps électoral en vue de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Ces données offrent un aperçu précis de l’ampleur de la mobilisation électorale attendue sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

À la date de janvier 2026, le fichier électoral comptait 7 834 608 électeurs inscrits, pour un total de 17 350 postes de vote programmés. À l’approche du scrutin, ces chiffres ont connu une évolution. Le nombre d’électeurs attendus est désormais estimé à 7 897 287, tandis que 17 462 postes de vote devraient être opérationnels à travers le pays.

La participation de la diaspora béninoise est également prise en compte dans ce dispositif électoral. À l’extérieur du territoire national, 62 679 électeurs sont inscrits et pourront voter dans 112 postes de vote spécialement ouverts hors du Bénin.

Ces chiffres confirment l’envergure de l’organisation électorale et rappellent l’importance de la participation citoyenne. Le vote demeure un acte fondamental de la vie démocratique.