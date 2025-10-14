Élection 2025 en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon vise un duel avec Alassane Ouattara

Le candidat à l’élection présidentielle Jean-Louis Billon a lancé vendredi sa campagne à Abidjan, affichant son ambition de se qualifier pour le second tour du scrutin du 25 octobre face au président sortant Alassane Ouattara.

Lors d’un meeting à la place Konan Raphaël de Marcory, il a appelé ses partisans à « offrir le changement » à la Côte d’Ivoire par les urnes. « Offrez-moi le second tour ! », a-t-il lancé sous les applaudissements, affirmant vouloir incarner « la nouvelle génération » de dirigeants politiques. Il a particulièrement exhorté les jeunes à voter massivement, rappelant que le principal enjeu de ce scrutin est l’accès à l’emploi et à une vie décente. « Vous, les jeunes, c’est votre temps ! Si vous voulez un emploi, il faut que les anciens laissent la place », a-t-il déclaré.

Le candidat du Congrès démocratique (CODE) a également invité à ignorer les appels au boycott de certaines formations politiques : « Ceux qui vous disent de boycotter ont déjà été présidents. N’écoutez pas cela ! Sortez voter, et nous obtiendrons le changement », a-t-il affirmé.

Jean-Louis Billon a enfin demandé un débat face à son potentiel adversaire pour le second tour : « Offrez-moi ce débat, pour que les Ivoiriens puissent choisir librement qui portera leur destin pour les cinq années à venir ». Confiant dans l’issue du scrutin, il a conclu en promettant « la victoire de Jean-Louis Billon », symbole selon lui de « la nouvelle génération, de la réconciliation et du développement humain ».

Sous les acclamations de ses partisans, il a terminé son intervention par un vibrant appel : « Vive la jeunesse ivoirienne ! Vive la Côte d’Ivoire ! Vive la démocratie ! ».