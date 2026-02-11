El-Shenawy (Al Ahly) joue une carte décisive pour rester gardien n°1 en Égypte

Récemment, Mohamed El-Shenawy s’est entretenu avec l’entraîneur Jess Thorup pour évoquer sa situation au sein d’Al Ahly. Le portier a confié ressentir une inclination du staff vers Mostafa Shobeir pour occuper la place de gardien titulaire, ce qui l’inquiète quant à son avenir sportif.

El-Shenawy a expliqué que son temps de jeu en club conditionnerait directement ses chances d’être retenu pour la prochaine Coupe du monde. Selon lui, une diminution de ses minutes sur le terrain mettrait en péril sa position au sein de la sélection égyptienne, d’où l’urgence de clarifier sa situation avec le coach.

Thorup a écouté les objections du joueur et a assuré comprendre ses préoccupations. L’entraîneur danois a reconnu qu’il devait gérer ce dossier délicat et a promis de soutenir le gardien autant que possible. Il a toutefois précisé qu’à terme, la cohabitation entre El-Shenawy et Shobeir ne pourrait pas durer indéfiniment.