[En Direct] Égypte – Bénin : choc déséquilibré ou surprise en vue ?
Le match Égypte – Bénin constitue l’une des affiches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cette rencontre se dispute au Stade Adrar, à Agadir, et oppose une sélection égyptienne favorite à un Bénin outsider mais combatif. En jeu : une place en quarts de finale de la CAN 2025.
Contexte et enjeux du match Égypte – Bénin.
SOMMAIRE
- Analyse finale du match Égypte – Bénin
- H2H | Égypte – Bénin : Bilan des rencontres
- L’Égypte, favorite sur le marché des paris
- Compositions officielles des équipes égyptienne et béninoise
- Challenger déterminé
- Cotes et prévisions pour le match Égypte – Bénin
- Performances récentes des équipes
- Clés tactiques du duel Égypte – Bénin
Nation la plus titrée de l’histoire de la CAN, Égypte aborde ce huitième de finale avec le statut de favori logique. Les Pharaons visent un nouveau sacre continental et ne peuvent se permettre un faux pas à ce stade de la compétition. De son côté, Bénin tente de prolonger son parcours après une phase de groupes plus irrégulière. Les Écureuils savent que l’exploit face à l’Égypte représenterait l’un des plus grands résultats de leur histoire en Coupe d’Afrique des Nations. Merci de retrouver notre direct.
De leur côté, les Guépards s’organisent dans un 4-3-3 avec Marcel Danjinou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani, et Yohan Roche. Doku Dodo, Sessi D’Almeida et Imourane Hassane composent l’entrejeu. En pointe, Aiyegun Tosin est épaulé par Rodolfo Aloko et Junior Olaitan. Bénin
Les Pharaons s’articulent dans un 4-3-3 avec Mohamed El Shenawy dans les cages derrière Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim et Mohamed Hamdi. Le milieu de terrain est assuré par Marwan Ateya, Ibrahim Adel et Hamdy Fathy. Devant, Omar Marmoush est soutenu par Mohamed Salah et Trezeguet. Égypte
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre l’Égypte et le Bénin. Le coup d’envoi est prévu à 17h au Stade d’Agadir et sera donné par l’arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho.
Analyse finale du match Égypte – Bénin
À première vue, la confrontation entre l’Égypte et le Bénin semble déséquilibrée. L’expérience, la richesse de l’effectif et la dynamique positive de l’Égypte durant la phase de groupes en font le candidat idéal pour accéder aux quarts de finale de la CAN 2025. Cependant, le Bénin dispose encore d’une chance en s’appuyant sur une discipline tactique rigoureuse et une grande combativité. Pour espérer provoquer une surprise, les Écureuils devront maîtriser les talents individuels égyptiens et tirer pleinement parti des opportunités en transition.
H2H | Égypte – Bénin : Bilan des rencontres
À ce jour, il n’existe pas de bilan de rencontres officielles entre l’Égypte et le Bénin. Les deux équipes nationales ne se sont jamais croisées lors d’un match officiel, ce qui signifie qu’il n’y a ni résultats passés, ni statistiques de victoires ou de buts, ni tendance notable à mentionner. Toute référence à une domination historique ou à des schémas habituels ne serait pas soutenue par des éléments concrets. Dans le cadre de ce huitième de finale, les confrontations directes se déroulent donc dans un contexte totalement inédit. Les experts ne peuvent pas se référer à des expériences antérieures, que ce soit sur la manière dont l’Égypte aborde le style de jeu du Bénin ou sur la façon dont le Bénin se prépare à défier l’Égypte. La seule certitude est que l’histoire ne fournit aucun indice sur la manière dont ce match pourrait se dérouler.
L’Égypte, favorite sur le marché des paris
Les cotes des bookmakers évaluent l’Égypte à environ 1,4 tandis que celles du Bénin tournent autour de neuf, indiquant un net favori. Cependant, il est pertinent de considérer que l’Égypte pourrait empêcher le Bénin de marquer et prendre l’ascendant au moins durant la première mi-temps. La performance maîtrisée des Égyptiens lors des phases de groupes, les buts inscrits tôt et tard par Salah, ainsi que la menace permanente de Marmoush, s’inscrivent dans un style de jeu de coupe très compétitif. En revanche, la défaite du Bénin, sur un score de trois buts à zéro face au Sénégal, met en lumière leurs vulnérabilités, malgré leur victoire marquante en Coupe d’Afrique des Nations.
Compositions officielles des équipes égyptienne et béninoise
Équipe d’Égypte : El Shenawy – Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi – Adel, Fathy, Ateya – Salah, Marmoush, Trezeguet
Équipe du Bénin : Danjinou – Ouorou, Verdon, Tijani, Roche – Dodo, D’Almeida, Imourane – Aloko, Tosin, Olaitan
Challenger déterminé
Sur le papier, la confrontation entre l’Égypte et le Bénin semble déséquilibrée. Avec son expérience, la richesse de son effectif et sa dynamique favorable durant la phase de groupes, l’Égypte est le favori incontesté pour accéder aux quarts de finale de la CAN 2025. Cependant, le Bénin a encore des atouts à jouer en s’appuyant sur sa rigueur tactique et sa détermination. Pour espérer créer la surprise, les Écureuils devront maîtriser les talents individuels des Égyptiens et tirer profit des phases de transition au maximum.
Cotes et prévisions pour le match Égypte – Bénin
Les bookmakers et les experts estiment que l’Égypte est largement favorite pour ce match de huitièmes de finale. La probabilité d’une victoire de l’Égypte est considérablement plus élevée que celle d’un match nul ou d’une victoire du Bénin. Parmi les issues fréquemment citées, on retrouve : une victoire égyptienne, un match avec moins de 2,5 buts, ou encore une qualification des Pharaons sans encaisser de but.
Performances récentes des équipes
**Égypte : force et régularité** L’Égypte a terminé en tête de son groupe avec un total de 7 points, sans encaisser de défaite. L’équipe, dirigée par **Hossam Hassan**, présente un bon équilibre, alliant solidité défensive et puissance en attaque. Les Pharaons s’appuient sur des joueurs expérimentés évoluant à un haut niveau, tels que **Mohamed Salah**, **Trezeguet** et **Omar Marmoush**. Cette base solide permet à l’Égypte de gérer efficacement les moments forts et faibles du match.**Bénin : un parcours inégal** Le Bénin a connu une phase de groupes moins réussie sur le plan des résultats. Les Écureuils ont alterné entre bonnes performances et instabilités, notamment en défense. Historiquement, leur meilleure performance en CAN demeure une qualification pour les quarts de finale en 2019. En 2025, bien que l’équipe présente une efficacité offensive limitée, elle conserve une capacité de résilience et un engagement qui peuvent surprendre les équipes favorites.
Clés tactiques du duel Égypte – Bénin
Sur le plan tactique, l’Égypte devrait logiquement monopoliser la possession du ballon. La construction depuis l’arrière, l’occupation du camp adverse et la recherche d’une ouverture du score rapide figurent parmi les axes prioritaires des Pharaons afin de contrôler le rythme de la rencontre.u003cbru003eLe Bénin, à l’inverse, devrait adopter un bloc compact, privilégiant les transitions rapides et les contres. L’objectif sera de réduire les espaces entre les lignes et de profiter de la moindre erreur égyptienne, même si le potentiel offensif béninois demeure plus limité sur le papier.
Commentaires