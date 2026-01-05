Accueil Football [En Direct] Égypte – Bénin : choc déséquilibré ou surprise en vue ?

Le match Égypte – Bénin constitue l’une des affiches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cette rencontre se dispute au Stade Adrar, à Agadir, et oppose une sélection égyptienne favorite à un Bénin outsider mais combatif. En jeu : une place en quarts de finale de la CAN 2025.

Contexte et enjeux du match Égypte – Bénin.

Les Guépards du Bénin@bwtv