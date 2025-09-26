Du continent, pour le continent: Construire des systèmes de paiement instantané locaux pour stimuler l’inclusion financière en Afrique

-Publicité-

L’Afrique connaît une transformation numérique marquée par l’adoption croissante du téléphone mobile, y compris dans les zones reculées, l’innovation rapide dans la fintech, et le développement constant d’infrastructures publiques numériques telles que les systèmes de paiement interopérables et les cadres d’identification numérique. Ces tendances posent les bases essentielles d’une croissance économique inclusive.

Pourtant, près de 400 millions d’Africains restent exclus financièrement, incapables d’accéder aux services financiers formels les plus basiques. Cette contradiction est non seulement inacceptable et insoutenable, mais elle risque aussi de renforcer les inégalités et de limiter l’impact de l’innovation. Combler ce fossé est crucial, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour l’autonomisation des communautés, le déblocage de la productivité et l’assurance que la révolution numérique profite à tous, partout.

Comme cela a été souligné lors de la récente visite d’apprentissage par les pairs organisée à Lagos par l’AfricaNenda Foundation en collaboration avec la Nigeria Inter-bank Settlement System (NIBSS), il est temps de dépasser la dépendance aux systèmes importés et de promouvoir des solutions de paiement conçues et détenues par les Africains, adaptées à nos réalités locales. Cet événement a réuni des acteurs de haut niveau venus de tout le continent pour apprendre, réfléchir et agir.

Pourquoi le local compte

Les technologies importées peuvent offrir de la rapidité, mais elles ne garantissent pas nécessairement l’adéquation. Les systèmes financiers africains doivent prendre en compte nos économies informelles, notre diversité linguistique, nos lacunes en infrastructures et notre ambition commune pour l’équité. Comme le rappelle le Dr Robert Ochola, DG de l’AfricaNenda Foundation : « L’Afrique peut construire ses propres systèmes et les rendre de classe mondiale. »

L’objectif n’est pas simplement de numériser, mais d’inclure. Cela signifie concevoir des systèmes à partir des marges et les rendre accessibles aux plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les non-bancarisés. L’inclusion réelle suppose aussi l’accès via USSD pour ceux qui n’ont pas de smartphones, le déploiement de réseaux d’agents dans les zones reculées, la mise en place de solutions hors ligne et de structures tarifaires qui protègent les plus pauvres. Elle implique également de bâtir la confiance, et pas seulement la technologie.

NIBSS : un modèle d’innovation africaine inclusive et évolutive

La Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) est depuis longtemps un pionnier dans le paysage africain des paiements numériques, et son parcours vient de franchir une étape majeure.

Traitant près d’un milliard de transactions chaque mois, la NIBSS est un système de paiement 100 % local, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec un règlement en temps réel, une sécurité robuste et des fonctionnalités inclusives au service des banques, des fintechs et des autres prestataires de services financiers.

La NIBSS permet l’intégration avec les banques, les fintechs, les opérateurs mobiles, les réseaux d’agents et d’autres prestataires financiers, garantissant ainsi l’accès aux non-bancarisés. Ce qui rend le modèle NIBSS particulièrement inspirant pour les autres pays africains, c’est sa conception locale, son alignement étroit avec la régulation, et sa capacité à évoluer dans les secteurs formels et informels.

Lors de la visite d’apprentissage par les pairs, la NIBSS a dévoilé le National Payment Stack (NPS), une infrastructure de paiement de nouvelle génération, conçue localement et s’appuyant sur le succès du système de paiements instantanés NIBSS (NIP).

M. Premier Oiwoh, DG de la NIBSS, a présenté le NPS comme bien plus qu’une simple plateforme : un investissement fondamental dans l’avenir financier du Nigéria. Il a insisté sur la nécessité de construire des solutions africaines dépassant les cadres hérités et capables de soutenir le libre-échange grâce à des flux financiers fluides.

Il a également souligné la valeur de la collaboration réglementaire, attribuant la réussite de la NIBSS à son partenariat étroit avec la Banque Centrale du Nigéria, un facteur clé dans la mise en place d’une infrastructure de paiement de confiance, efficace et tournée vers l’avenir.

Bien plus qu’une nouvelle plateforme, le NPS est conçu pour approfondir l’inclusion financière, améliorer l’efficacité des paiements publics et accélérer la progression du Nigéria vers une économie numérique d’un trillion de dollars.

AfricaNenda Foundation : un partenariat pour l’impact

L’AfricaNenda Foundation existe pour accompagner les pays dans la construction de systèmes de paiement instantané inclusifs (IIPS). Nous n’arrivons pas avec des plans tout faits, mais avec de l’écoute, de l’expérience et de l’engagement. Notre rôle est d’appuyer la conception technique, de renforcer les cadres réglementaires et de créer des communautés de pratique où les pays peuvent apprendre les uns des autres.

La visite d’apprentissage à Lagos a rassemblé des dirigeants représentant plus de 20 pays africains, dont l’Eswatini, la Somalie, le Togo, la Guinée, le Liberia, Madagascar, le Soudan du Sud et bien d’autres. Mais ce fut plus qu’une visite technique : ce fut le début de quelque chose de plus grand.

Cette rencontre a marqué un engagement collectif envers une vision panafricaine : construire des systèmes de paiement instantané évolutifs, interopérables et inclusifs, répondant aux besoins réels des populations du continent. Des échanges d’expériences nationales à l’exploration de défis communs, l’énergie qui régnait traduisait une conviction partagée : l’Afrique peut et doit prendre les rênes de son avenir financier numérique.

Un appel à l’action

L’AfricaNenda Foundation et la NIBSS s’accordent : il est temps de briser les barrières artificielles et les silos juridictionnels. À cet effet, nous réitérons la proposition de M. Musa Jimoh, Directeur de la politique des systèmes de paiement à la Banque Centrale du Nigéria (CBN), d’instaurer un Forum africain des régulateurs sur les systèmes de paiement instantané. Une telle plateforme permettrait d’aligner les normes, de renforcer la confiance et de catalyser l’innovation collaborative à l’échelle transfrontalière.

Ne confondons pas numérisation et inclusion. N’acceptons pas 99,9 % là où nos peuples méritent 100 %. Construisons des systèmes qui reflètent nos réalités, respectent notre diversité et répondent à nos ambitions.

Comme l’écrivait Chinua Achebe : « Le monde est comme un masque qui danse. Si vous voulez bien le voir, vous ne restez pas à un seul endroit. » Avançons ensemble. Construisons avec audace. Allons loin.

Dr Robert Ochola est Directeur Général de l’AfricaNenda Foundation et Premier Oiwoh est Directeur Général de la NIBSS.