Drissa Camara proche d’une première convocation en équipe de Côte d’Ivoire

Le milieu ivoirien Drissa Camara, 23 ans, confirme sa montée en puissance en Süper Lig sous les couleurs de Gaziantep FK. Lors de la 21e journée, le lundi 9 février 2026, il a été l’initiateur du deuxième but qui a scellé le succès 2-1 contre Kasımpaşa, en délivrant la passe décisive qui a fait basculer la rencontre.

Depuis son arrivée au club le 1er septembre 2025, Camara a pris part à seize rencontres de championnat : il y a inscrit deux buts et offert huit passes décisives, soit dix contributions directes aux buts de son équipe. Ces chiffres traduisent son rôle important dans la production offensive de Gaziantep et expliquent sa présence, en décembre dernier, dans le onze-type de la saison choisi par Super Lig Weekly.

À l’approche des qualifications pour la Coupe du monde 2026, ses prestations attirent logiquement l’attention du staff ivoirien. Le joueur a déjà été appelé à deux reprises avec les moins de 23 ans, et une première convocation chez les A constituerait une étape majeure dans son parcours professionnel.

Compétition et critères de sélection

La voie vers les Éléphants n’est toutefois pas déserte : la sélection dispose d’un milieu riche en expérience internationale. Des cadres comme Franck Kessié (Al-Ahli FC), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) ou Seko Fofana (FC Porto) occupent des positions clés et apportent une assise reconnue au cœur du jeu national. Pour se faire une place, Camara devra démontrer des qualités complémentaires — que ce soit par sa créativité, son sens du dernier geste, ou sa capacité à varier les solutions au milieu.

Son intégration dans le groupe dépendra donc autant de la consistance de ses performances en club que de ce qu’il peut proposer de différent par rapport aux titulaires habituels, tant sur le plan tactique que dans l’exécution des phases offensives.