Drame ferroviaire en Thaïlande : au moins 22 morts au nord-est de Bangkok

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d’une trentaine blessées mercredi 14 janvier dans un accident de train provoqué par l’effondrement d’une grue dans le nord de la Thaïlande, ont annoncé les autorités locales. «22 personnes ont été tuées et plus de 30 ont été blessées», a déclaré à l’AFP Thatchapon Chinnawong, un responsable d’un poste de police de la province de Nakhon Ratchasima, au nord-est de Bangkok.