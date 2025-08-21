PAR PAYS
Douanes béninoises: nouveau délai pour la soumission des dossiers de candidature au concours de recrutement

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
"L'argent ne fait pas le bonheur", une épreuve insolite pour les candidats à la Douane béninoise
La Direction générale des douanes (DGD) informe les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l’année 2024 qu’un nouveau délai est accordé pour le dépôt des dossiers.

Initialement prévue pour le 13 août 2025, la date limite de soumission a été repoussée du 21 au 25 août 2025. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte, précise un communiqué officiel en date du 20 août 2025 et signé de la Directrice générale des douanes, Adidjatou Hassan.

Cette prorogation vise à permettre aux candidats retardataires de compléter leurs dossiers, tout en garantissant la transparence et la régularité du processus de recrutement.

Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué de la Direction générale des douanes.

Communiqué

