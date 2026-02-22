Dorian Rollin et Emma : tensions dans leur duo à Danse avec les stars

Dorian Rollin, nouvel élément de la troupe de Danse avec les stars, a publié dans la nuit du vendredi 20 février une story Instagram évoquant « une semaine particulièrement compliquée » et reconnaissant devoir « découvrir » sa partenaire, la chanteuse Emma. Selon des informations relayées par CGTV et le journaliste Clément Garin, cette tension entre les deux participants a conduit la production du programme à intervenir en cours de semaine afin de tenter d’apaiser les relations et d’éviter tout incident en plateau.

Dans sa story, le danseur a admis rencontrer des difficultés dans la construction du duo, sans développer davantage. La séquence a immédiatement attiré l’attention des abonnés du programme, sensibles aux signes de désaccord entre partenaires. Les images diffusées dans les magnéto hebdomadaires ont par ailleurs montré une distance notable entre les deux artistes : Emma apparaîtrait réticente aux gestes tactiles attendus par la chorégraphie, une réserve qui, selon la production, complique le travail d’apprentissage et la mise en place de la mise en scène.

Les sources internes contactées par CGTV indiquent que la situation a pris de l’ampleur à tel point que les équipes de Danse avec les stars ont demandé à plusieurs membres de la troupe de venir rassurer Emma. Le but affiché était de rappeler que certains contacts physiques sont du « jeu » et de l’acting inhérent à la danse sur scène, et non des gestes à caractère personnel. Dorian Rollin, toujours selon ces sources, aurait exprimé son incompréhension face à ce qu’il perçoit comme un comportement réfractaire de la part de sa partenaire, qualifié de dilettantisme dans certains échanges internes.

La production redoute une répétition du clash Natasha St‑Pier / Inès Reg

Pour prévenir tout nouveau différend majeur, la production aurait ainsi mandaté Calisson Goasdoué, Elsa Bois et Marie Denigot, trois danseuses de la troupe, pour accompagner Emma et faciliter le travail de duo. Cette prise de précautions s’inscrit dans la crainte de revivre un épisode similaire au clash opposant Natasha St‑Pier et Inès Reg, épisode qui, d’après des archives médiatiques, avait débouché sur des tensions en interne entre les danseurs Anthony Colette et Christophe Licata.

Sur le prime, les équipes de production ont observé de près les interactions entre Dorian et Emma. D’après le compte rendu de Clément Garin, le couple est resté sur la réserve tout au long de la prestation : gestes limités, accolade finale très brève, positionnement déterminé comme inhabituellement distant par les techniciens chargés de décrypter les postures face aux juges. « Ils étaient les seuls à ne pas se toucher, ne pas se prendre par les hanches, et à être à plusieurs centimètres l’un de l’autre », rapporte le journaliste.

Par ailleurs, Chris Marques aurait attribué au duo la note de 6, sanction qualifiée d’avertissement par certains observateurs. Selon CGTV, cette notation visait à marquer la désorganisation et le manque d’alchimie perçu entre les partenaires, et aurait été comprise comme un signal fort de la direction artistique plutôt que comme une simple évaluation technique du jury. Les deux candidats n’ont, à ce stade, pas publié de commentaire officiel sur ces observations. Leur prochaine prestation commune est programmée le 6 mars prochain.