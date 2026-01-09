Accueil En Brève Donald Trump rencontrera l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado la semaine prochaine

Jeudi 9 janvier 2026, lors d’un entretien sur Fox News, le président américain Donald Trump a annoncé que l’opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado se rendrait à Washington la semaine suivante et s’est dit «impatient» de la rencontrer : «Je crois comprendre qu’elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour. J’ai entendu qu’elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur.»