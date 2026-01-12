Donald Trump réaffirme sa volonté d’acquérir le Groenland

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau évoqué l’idée d’une possible acquisition du Groenland, réaffirmant son intérêt stratégique pour cette immense île arctique.

Cette déclaration intervient à quelques jours de son discours prévu dans l’État du New Hampshire, lors duquel il compte détailler davantage sa vision géopolitique.

Dans une publication récente, Trump a souligné que le Groenland, qui dépend administrativement du Danemark, représente une position géographique d’importance majeure pour la sécurité et les intérêts américains. I

l a rappelé que ce territoire, riche en ressources naturelles et situé au cœur des routes maritimes arctiques, mérite une attention stratégique accrue.

« Le Groenland est un territoire avec un potentiel immense pour les États-Unis, tant sur le plan énergétique que stratégique », a-t-il affirmé, insistant sur le rôle que pourrait jouer l’île dans le renforcement de la présence américaine dans l’Arctique.

L’ancien président n’a pas présenté de plan concret ni chiffré pour une éventuelle transaction, mais il a réitéré sa conviction que ce type de démarche pourrait servir les intérêts de la nation.

Historiquement, l’idée de racheter le Groenland avait déjà été évoquée par l’administration Trump en 2019, suscitant à l’époque une vive réaction du gouvernement danois, qui avait rejeté toute possibilité de négociation.

Depuis, le sujet est resté une curiosité diplomatique, mais il retrouve une actualité nouvelle à l’approche de la course présidentielle américaine.

Les analystes estiment que ces déclarations s’inscrivent dans un contexte où Trump cherche à déplacer le débat public vers des questions de sécurité nationale et d’influence géopolitique, tout en mobilisant sa base électorale autour de thèmes perçus comme assertifs sur la scène internationale.

Du côté danois et groenlandais, aucune réponse officielle récente n’a encore été publiée en réaction à la nouvelle déclaration de l’ancien président américain.