Donald Trump prêt à rencontrer Delcy Rodríguez, dirigeante par intérim du Venezuela
Le président américain Donald Trump s’est déclaré disposé, dimanche 11 janvier, à rencontrer la dirigeante par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, nommée après la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Interrogé à bord de l’Air Force One sur une éventuelle entrevue, M. Trump a répondu : «À un moment donné, je le ferai», ajoutant que Washington travaillait «vraiment bien» avec Caracas.
1 min de lecture
