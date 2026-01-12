La suite après la publicité
Donald Trump prêt à rencontrer Delcy Rodríguez, dirigeante par intérim du Venezuela

Le président américain Donald Trump s’est déclaré disposé, dimanche 11 janvier, à rencontrer la dirigeante par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, nommée après la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Interrogé à bord de l’Air Force One sur une éventuelle entrevue, M. Trump a répondu : «À un moment donné, je le ferai», ajoutant que Washington travaillait «vraiment bien» avec Caracas.

Iran : le fils de l'ancien chah exhorte les forces de sécurité à rallier le peuple
